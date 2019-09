A Salzgitter VW Group avvia sviluppo e produzione di celle batteria

Una linea pilota per la produzione in piccola serie di celle batteria è stata inaugurata ieri nel Centro di Eccellenza di Salzgitter, in bassa Sassonia. Circa 300 esperti sono coinvolti nello sviluppo, nei test e nella sperimentazione di tecnologie innovative per la produzione di batterie agli ioni di litio. In una prima fase il Gruppo investirà più di 100 milioni di euro per accrescere le proprie competenze nello sviluppo e nella produzione. Inoltre il Gruppo investirà circa 900 milioni di euro in attività congiunte sulle batterie insieme al produttore svedese Northvolt. La costruzione di una fabbrica di celle batteria da 16 gWh a Salzgitter inizierà nel 2020. L'inizio della produzione è programmato per il 2023/2024. A questo scopo di recente il Gruppo ha costituito una joint venture al 50% con Northvolt, che porterà alla creazione di 700 posti di lavoro nel medio termine. A Salzgitter è in costruzione anche una linea pilota per il riciclo delle batterie, che sarà operativa dal 2020. L'azienda ha costituito un'unità di business dedicata alle celle batteria all'interno di Volkswagen Group Components, pensata per ottimizzare le celle per l'utilizzo futuro nei modelli elettrici del Gruppo in collaborazione con i fornitori. Lo spettro delle attività spazia dall'incremento della capacità all'estensione dell'autonomia, alla riduzione dell'uso di materie prime rare, all'ottimizzazione dei processi di produzione sostenibili fino alriciclo delle batterie. Con l'integrazione di un'unità di business dedicata alle celle batteria Volkswagen Group Components è sulla strada per diventare un produttore di componenti per l'e-mobility di riferimento a livello globale.