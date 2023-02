A San Francisco l’Italia sale in cattedra nell’hub Innov.It

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’innovazione tecnologica italiana sale in cattedra a San Francisco, capitale della Silicon Valley culla del digitale negli ultimi 50 anni. Sarà presto inaugurato ufficialmente il nuovo polo di divulgazione delle eccellenze italiane Italian Innovation and culture hub – Innov.It, che integra in uno spazio unitario l’Istituto italiano di cultura, i desk attrazione investimenti esteri e innovazione di Agenzia Ice e il nuovo Centro per l’Innovazione: un’iniziativa promossa dall’Ambasciata italiana a Washington e dal Consolato generale a San Francisco, sostenuta dalla Presidenza della Repubblica e realizzata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in collaborazione con l’Agenzia Ice. Ed è proprio nell’hub Innov.It di San Francisco che si svolgerà, nel febbraio 2023, la seconda tappa degli spin-off internazionali del Festival dell’Economia di Trento, organizzati dal Gruppo 24 Ore.

«Questo palinsesto di incontri di alto profilo all’estero rappresenterà un vero e proprio spin-off internazionale del Festival, realizzato in collaborazione con le ambasciate italiane nel mondo, e scandirà il countdown verso Trento attraverso occasioni di confronto e networking per le imprese italiane interessate ad avviare o estendere le reti di investimento o export», racconta Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 Ore Eventi.

L’incontro si intitolerà “Innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica” e verterà su ricerca, sviluppo economico e investimenti nel sistema delle relazioni globali. «L’innovazione è uno degli ambiti d’interesse principale nell’ambito delle relazioni economiche e scientifiche tra Italia e Usa, oltre a rappresentare il driver dello sviluppo mondiale - spiega il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, che è anche presidente del comitato scientifico del Festival dell’economia di Trento -. Forte è l’attenzione alla transizione digitale ed energetica, in particolare. E gli Stati Uniti, attori chiave nel processo d’innovazione, costituiscono un mercato fortemente attrattivo per l’Italia, con un potenziale ancora inespresso».

Una platea d’investitori, imprenditori, manager e ricercatori americani e italiani stenderà un ponte di collaborazione con i panelist all’interno dell’hub, nel cuore della Silicon Valley. «Verrà approfondito il ruolo delle nuove tecnologie tra società e geopolitica, con particolare attenzione a quanto pesano i cambiamenti in atto e la nuova competizione internazionale sulle relazioni tra gli Stati e che effetti hanno su ricerca e imprese - conclude Silvestri -. Un focus sarà inoltre dedicato a ricerca e investimenti per l’innovazione, per indagare quanto sia importante la ricerca scientifica e tecnologica e la sua capacità traslazionale per le imprese in Italia e negli Stati Uniti».