A San Marino un distretto dell’edilizia e arredo che vale 460 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non è solo una questione di fisco più snello. A creare un «ecosistema economico e sociale favorevole all’imprenditorialità» nella piccola Repubblica di San Marino – un fazzoletto di terra che misura poco più di 60 kmq, incastonato tra l’Emilia-Romagna e le Marche – è un insieme di elementi che ha tra i punti di forza, a detta degli stessi imprenditori, un contesto giuridico e burocratico rapido ed efficiente, che riduce i tempi per avviare le attività, ottenere permessi e gestire e far crescere il proprio business.

Negli ultimi anni si sono sviluppati diversi «cluster» industriali, che insieme generano quasi il 40% del Pil dell’intera Repubblica. Uno dei più importanti e storicamente sviluppati è quello legato al mondo delle costruzioni e della casa.

Loading...

Un vero e proprio distretto che conta una ventina di aziende e genera un fatturato aggregato di 461 milioni di euro, in rapida crescita, e dà lavoro a 1.785 dipendenti. Una filiera completa, spiega Emanuel Colombini, amministratore dell’omonimo gruppo dell’arredamento (la più grande realtà sanmarinese del settore, con circa 300 milioni di euro di fatturato aggregato, di cui 250 realizzati dalle tre aziende con sede nel piccolo stato), ma anche presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo economico-Camera di Commercio di San Marino, l’istituzione locale che supporta e favorisce le attività imprenditoriali sul territorio.

«Comprende diversi settori, dai materiali per le costruzioni agli infissi e alle porte, dai rivestimenti alle finiture per interni e all’arredamento – spiega Colombini –. C’è anche un tema importante di competenze, che deve molto al sistema formativo sul territorio, grazie alle facoltà di ingegneria e industrial design, ma anche alla vicinanza con analoghi distretti industriali in Emilia-Romagna e nelle Marche, con i quali nei decenni c’è stata e continua a esserci un’osmosi importante».

Le realtà sul territorio

Un’osmosi di cui è espressione lo stesso gruppo Colombini, che alle tre aziende sanmarinesi ha aggiunto la Bontempi di Ancona, acquisita due anni fa. O il gruppo ceramico Del Conca, che prende il nome dalla sua azienda più grande per dimensioni (la riminese Ceramica Del Conca), ma la cui capogruppo (Ceramica Faetano) ha sede a San Marino, a Faetano appunto. «Le imprese del nostro gruppo operano in maniera totalmente integrata – racconta il presidente di Ceramica Faetano, Paolo Mularoni –. Sicuramente a San Marino è più facile e rapido sbrigare tutti gli adempimenti burocratici. Non solo grazie a una legislazione più snella, ma anche perché il Paese è piccolo ed è più facile per un imprenditore orientarsi tra le norme e sapere a chi rivolgersi in caso di necessità».