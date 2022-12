A S.Anna dei Lombardi nella sagrestia di Giorgio Vasari

Il complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi è stato restituito da poco tempo alla sua straordinaria, originaria bellezza. Il primo incontro toccante avviene con il Compianto attorno al Cristo Morto, disteso a terra, un gruppo di statue in terracotta realizzate da Guido Mazzoni detto il Paganino nel XV secolo. I lunghissimi crini di Maria Maddalena sono seducenti. Poi si entra nel Refettorio- Sagrestia che Giorgio Vasari ha destinato alla sua raffigurazione della Fede, Religione, Eternità e dove colpiscono per perfezione dell'intaglio e composizione scenica le tarsie di Fra Giovanni da Verona. Infine si scende nelle viscere della Chiesa per visitare il luogo in cui venivano colati i corpi degli abati in una sorta di cupola sotterranea affrescata con immagini di giardini ultraterreni. Senza dimenticare lo spiritello reggi festone attribuito a Michelangelo in una delle cappelle.

