A Sanremo la mostra delle locandine cinematografiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

In occasione del Festival della canzone Italiana 2022, a Sanremo ligure è stata allestita una mostra nell’area hospitality di villa Ormond, sede degli studi televisivi, di storiche locandine cinematografiche.

Grazie a una collaborazione con SanremoSol, contenitore culturale durante la settimana del Festival, è stata allestita nella località ligure una mostra di dipinti originali e manifesti, chiamati all’epoca “musicarelli”, dei protagonisti del Festival, a cominciare da Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Ornella Muti, con il costume indossato dall’attrice nel film “Il grande Fausto”, Sabrina Ferilli, Domenico Modugno, Mina, Albano e Romina, Adriano Celentano.

Loading...

Per l’occasione sono stati esposti anche bozzetti originali dai quali venivano poi stampati i manifesti di film come “Dio come ti amo” , “Piange il telefono” , “Non so degno di te” , “Zingara” , e “Nessuno mi può giudicare”.

Tutte queste opere dei maggiori cartellonisti del cinema sono conservate nello spazio museale “Cinema a pennello” a Montecosaro, in provincia di Macerata.