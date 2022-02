A Sanremo trionfa il make-up rock, tra eyeliner e labbra fiammanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Finalmente il pubblico in sala, la 72esima edizione di Sanremo, ha aperto con la sala piena di gente ed è stata subito un'altra musica rispetto all'anno scorso. Amadeus, fino alla fine si è dimostrato un perfetto padrone di casa, con il suo stile misurato ed elegante e le co-conduttrici, che si sono avvicendate nel corso delle serate, sono state all'altezza. La kermesse canora non ha deluso né dal punto di vista delle canzoni né per i beauty look, eleganti e raffinati ma con un guizzo di originalità. Il dato di fatto è che per la prima volta gli uomini, con i loro look, hanno fatto la parte del leone, una conferma in più che la società è sempre più genderless. Vuoi per look provocatori, vuoi per un make up molto appariscente, vuoi per hairdo molto originali, hanno rubato la scena alle donne.

Cominciamo con i Måneskin e il suo frontmant Damiano, sempre capace di stupirci, per loro uno smokey eyes scurissimo impreziosito da glitter, per la bassista Victoria De Angelis uno smoky eye rock’n’roll. E poi Achille Lauro, sempre provocante, con il torso nudo coperto di tatuaggi, l'occhio bistrato e quel caschetto ice blond che solo lui può osare. E poi la chioma rosa di Dario Mangiaracina, de La Rappresentante di lista, en pendant con l’outfit.

Altro look gettonato è stato lo stile pirata, con maxi orecchino d'ordinanza, scelto da Irama capelli ricci, lunghissimi da un lato, impreziositi da un intreccio di fili argentati e da Michele Bravi, con capelli lunghi, maxi orecchino ad anello, occhi bistrati da sfumature rosse metallizzate e la mano impreziosita da numerosi anelli. Un particolare, le sopracciglia feather brows, soffici, morbide come una piuma.

Altro look: i capelli spettinati al vento, come se si fosse arrivati a Sanremo in motocicletta. Ce lo ha confermato il rapper Rkomi che si è presentato sul palco inguainato in una tuta nera in pelle da biker con tanto di guanti. Hairlook wild, un po' rock e bohémien, anche per Sangiovanni e Tananai. Gli uomini ostentano il loro corpo con orgoglio e a ragione perché sono fisicati. Cosi Achille Lauro, a piedi nudi con solo indosso i pantaloni di pelle, mostra un torso nudo iper tatuato. Il rapper Rkomi, abbandona la tuta da biker a favore di jeans coperti da inserti in pelle borchiata, si libera dalla giacca folk dalle lunghe frange per mostrare un torso nudo palestrato e tatuato. Più discreto Blanco che togliendosi il mantello in velluto rivela diversi tatuaggi velati da un top trasparente.

Eyeliner grafici e labbra rosse e rosa per le donne

Sul versante femminile abbiamo eleganza, grazia, raffinatezza e qualche guizzo di eccentricità. I make up artist hanno puntato quasi tutti sull'eyeliner, il jolly perfetto per dare risalto e profondità allo sguardo e sul beauty power intramontabile della combo eyeliner nero più rossetto rosso. Molto richiesti gli eyeliner grafici di grande impatto: Lorena Cesarini con un eyeliner rosso che crea grafismi che si bilanciano tra le palpebre, tra interno dell’occhio e parte esterna; le labbra sono color berry. Labbra rosse anche per Ditonellapiaga in finish opaco, accompagnate dal più classico eyeliner nero. Donatella Rettore, quella che ha osato di più, ha impreziosito il contorno occhi di diamanti luccicanti in perfetto stile make-up jewel.