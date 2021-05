A Sarzana la colonia Olivetti diventa hotel di lusso

L'operazione di Sarzana riconferma il modello di sviluppo della società, che prevede di investire nelle opere di recupero di immobili di qualità, convertendoli in strutture di pregio.

Intanto il nostro Paese resta terreno di caccia nel segmento hotel per grandi investitori e catene di gestione. Lo dimostrano i movimenti e la vivacità del mercato, con grandi gruppi come Belmond in azione o Rocco Forte che prepara l’hotel a Milano. Non solo. Ci sono movimenti a Venezia, da sempre meta ambita per chi ancora non ha un hotel sulla Laguna.