A scirocco sta gira di Ezio Azzolina

6' di lettura

Abbiamo fatto la strada dei fichi, ma non erano i fichi il motivo. Le fiche, discìa nonno tutta la vita, e nessuno ha mai tenuto cuore a correggerlo. Scende a mare da lu monti ti li diàuli, ma in trent'anni io non ho mai visto diavoli, di giorno e di notte. Non ho mai visto neppure il monte. A malapena un falsopiano, che non ce la fa nemmeno a essere altura.

Siamo Cricò e io. Cricò non propone, Cricò detta quello che si farà. E io sono uno che ha smesso di essere quello che dissente tanto tempo fa.

La signora si fa la doccia fuori, ancora a mezzogiorno spaccato, e senza niente addosso. Non sono mai stati i fichi il motivo, era la signora il motivo. Nel mucchio di case dietro la macchia, ce n'è una color polvere, e fuori c'è sempre lei, e ancora si bagna dietro la palazzina, e si asciuga in faccia al sole su una sedia di plastica, la testa indietro e il vento che le soffia i riccioli tra le gambe. La doccia non è davvero una doccia, è solamente un tubo per innaffiare azziccato a muro. La doccia è sempre quella, la signora chissà che giorno è diventata davvero una signora. Per noi due, era la signora pure quando non lo era, e addosso aveva la giovinezza e nessun vestito. Non è tanto il lessico, è che Cricò non piglia pace di questo fatto del tempo che passa.

«Ricordavo meglio».

«Pure tu sei invecchiato».