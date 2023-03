A scuola avanzano carriere alias, «scelta di civiltà», ma la questione è controversa

Ascolta la versione audio dell'articolo

A scuola con il nome e il genere d'elezione sul registro di classe. E' quanto avviene ormai in molti istituti scolastici e in numerose università che hanno accolto la cosiddetta “carriera alias”, ovvero il riconoscimento del sesso d'elezione quando non coincide con quello della nascita. Una concessione dunque al gender che permette a chi se ne vuole avvalere di indicare in tutti i documenti interni a valore non ufficiale, a partire dal registro elettronico, il nome e il genere scelto anche se diverso da quello riportato sulla carta d'identità.

Il meccanismo

L'alunno - una volta che il Consiglio d'Istituto approva il nuovo regolamento - viene indicato con lo stesso nome anche nell'indirizzo di posta elettronica e nei vari elenchi scolastici. Alcune scuole hanno anche scelto di dotarsi di servizi igienici no gender. Al liceo artistico Nervi Severini di Ravenna, per esempio, è stato introdotto recentemente il “registro alias”. Il preside, Gianluca Dradi, nel 2019 si era fatto conoscere per non aver voluto cancellare la scritta “il preside è gay” apparsa su una parete del plesso con l'intento di lanciare il messaggio che quella falsa attribuzione non era offensiva. «La nostra azione è partita da un paio di richieste ricevute e che ci è sembrato assolutamente corretto accogliere», spiega. La stessa scuola è frequentata da Greta, giovane transessuale conosciuta in zona per aver ottenuto il nome d'elezione anche sull'abbonamento dell'autobus.

Liceo scientifico “Alessandro Serpieri”

Anche al liceo scientifico-artistico “Alessandro Serpieri” di Rimini da quest'anno è attiva la carriera alias. L'iniziativa “è nata semplicemente da un'osservazione» e da «un ascolto dei ragazzi con cui siamo a contatto tutti i giorni», afferma la referente Bullismo dell'istituto, Fabiola Perazzini. Quando un alunno si sente escluso, «il rischio è anche di perdere dei ragazzi - avverte la docente - perchè poi se si crea disagio non vengono più a scuola. Ci sono stati tentati suicidi, problemi di anoressia e quindi è anche una questione sociale». Alcune scuole si sono anche attrezzate per l'individuazione di servizi igienici e spogliatoi dedicati in modo che tutti si possano trovare a loro agio. Anche il liceo Classico Scipione Maffei di Verona, il più antico liceo italiano ancora in attività, istituito nel 1804 con decreto napoleonico, ha approvato nel maggio scorso la Carriera Alias.

I dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici degli istituti in cui la carriera alias è stata approvata dai rispettivi Consigli d'Istituto non hanno intenzione di tornare indietro. Tuttavia non tutti concordano con questa novità. «Nella scuola non devono mai entrare le ideologie e quindi neanche l'ideologia gender. A scuola di fa educazione sulla diversità e sul rispetto di tutti gli aspetti in cui l'identità di genere può esprimersi. Il cambio di genere è normato dal punto di vista normativo», dice Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione presidi del Lazio e preside del liceo scientifico Newton. «Le scuole devono eseguire quanto disposto dai tribunale e dalle norme che definiscono il passaggio di genere - prosegue - E lavorare dal punto di vista educativo affinché queste situazioni siano accolte in modo inclusivo tra gli stessi studenti. Serve infine tanta formazione anche ai docenti per gestire queste situazioni».

Gli studenti

Gli studenti, dal canto loro, sono in gran parte favorevoli al riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQ+ anche a scuola, un'esigenza che emerge da una recente indagine condotta dal portale Skuola.net. Tra i 1.800 alunni di istituti secondari di secondo grado intervistati, infatti, ben il 58% si dice assolutamente d'accordo con una decisa estensione dei diritti degli studenti LGBTQ+. A cui si aggiunge un altro 25% che si mostra tendenzialmente a favore.