A Seriate arriva l'impianto per il tampone-sprint

L’impianto, che a giorni arriverà in Italia, consente di analizzare e gestire fino a mille tamponi per ogni turno di otto ore, grazie alla customizzazione dell’impianto attraverso l’adattamento dei protocolli farmacologici e la programmazione ad hoc dei robot interni.

«Il collo di bottiglia del sistema oggi è rappresentato dalle operazioni manuali necessarie per processare i tamponi - aggiunge Nierling - e anche se con questa applicazione l’uomo non sparisce del tutto riusciamo comunque ad automatizzare molte di queste attività, consentendo una lavorazione continua e più efficiente del materiale raccolto».

Con lo sviluppo Porsche Consulting - Multiply Labs la capacità di analisi sale a 1000 unità per turno

La donazione, che ha visto la partecipazione diretta di oltre 2mila soci Rotary, la Rotary Foundation ed altri donatori, è in realtà solo il primo passo di un progetto più ampio, che prevede l’acquisto e l’installazione di altri tre impianti analoghi nel territorio.

«Mentre partiamo a Seriate - aggiunge Navarini - in parallelo ci stiamo già attivando per una raccolta di fondi ulteriore, con il coinvolgimento di altre associazioni del territorio, tra cui Confindustria Bergamo, che già si è detta interessata a partecipare. La domanda di tamponi da parte delle aziende crescerà in modo esponenziale nelle prossime settimane e per rispondere e questi volumi c’è consapevolezza da parte di tutti che occorre attrezzarsi per tempo, prima del prossimo inverno. Seriate ci darà già entro poche settimane un responso operativo sulla bontà del progetto».

Già risolto intanto dal gruppo di lavoro il primo problema che avrebbe rischiato di vanificare ogni sforzo, cioè la disponibilità dei reagenti necessari per verificare sui tamponi la presenza del virus. Fornitura garantita già ora con un primo stock da 50mila dollari e in prospettiva assicurata da un’azienda anglo-statunitense che ha dato certezze sulla copertura dei volumi futuri.