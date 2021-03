A Sesto San Giovanni la prima biopiattaforma in Italia

I lavori per la realizzazione della struttura partiranno subito, il primo aprile, con la demolizione del vecchio inceneritore.

La biopiattaforma a regime valorizzerà 65mila tonnellate di fanghi prodotti ogni anno dai 40 depuratori distribuiti sul territorio della Città metropolitana di Milano. Proprio i fanghi, che fino a oggi erano materia di scarto, e che in alcuni casi si dovevano portare all’estero per lo smaltimento, serviranno a produrre ben 19.500 MWh/anno di calore per il teleriscaldamento e recuperare fosforo da impiegare come fertilizzante. In questo modo, il 75% dei fanghi verrà trasformato in energia e il 25% in fertilizzante.



A premere sul bottone di spegnimento, Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. «Economia circolare fa rima con impianti da realizzare e questo innovativo polo è la dimostrazione che si può partire da asset esistenti, da ripensare da zero, investendo in tecnologie sostenibili e avanzate per ridurre l’impatto ambientale e avere benefici economici per la cittadinanza sia nella bolletta dell'acqua che dei rifiuti. La biopiattaforma si caratterizza per la sua formula di governance equiparabile ai più moderni impianti europei», afferma Russo.