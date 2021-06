A settembre il brand W debutta a Roma

1' di lettura

Sbarca a Roma e farà da pioniere nel rilancio della città Eterna il W Rome, hotel del gruppo Marriott la cui apertura è prevista in settembre.

L’apertura segnerà l’atteso debutto del brand W Hotels in Italia, debutto al quale seguirà l’apertura del W a Milano nel 2022.

L’investimento è stato sostenuto dal gruppo americano Kingstreet - oltre cento milioni comprensivi della ristrutturazione -, che nel 2017 ha acquistato due edifici storici di pregio architettonico nei pressi di via Veneto, precisamente in via Liguria ai numeri 26 e 36. I due edifici oggi sono inseriti in un fondo gestito da Kryalos Sgr. Project manager dell’operazione di riqualificazione è il gruppo israeliano Omnam.

Il W Rome inaugurerà un nuovo stile di lusso contemporaneo, innovativo e decisamente social, nel panorama alberghiero romano. L’hotel sarà dotato di 162 camere e suite, tra cui la magnifica Extreme Wow suite, la rivisitazione in stile W della classica suite presidenziale, che disporrà di un’ampia terrazza.

W Rome offrirà un rooftop WET-deck con piscina e vista mozzafiato sulla città. L’interior design è curato dallo studio Meyer Davis.