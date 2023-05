A settembre via ai lavori per i 428 appartamenti di Inspire UpTown

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Inspire UpTown: cresce l’attesa – al Sole 24Ore le anticipazioni sui dettagli – per il lancio del nuovo progetto residenziale del primo smart district di Milano in costruzione a Cascina Merlata. Saranno 428 gli appartamenti inseriti in un ecosistema di servizi condominiali teso a conciliare i ritmi della vita quotidiana con la dimensione più privata dell’abitare. Cinque edifici, due torri da 20 e 24 piani, due linee da 13, una linea da 11, saranno disposti intorno ad un giardino pensile, cuore dei servizi offerti ai residenti. Il dialogo con la natura, declinato nell’apertura dell’isolato verso il parco, nel trattamento delle facciate e nel disegno del paesaggio, sono la cifra del progetto promosso da Euromilano e firmato da Mab arquitectura per il concept architettonico e Dva – Dvision architecture per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Operazione da 238 milioni di euro, per alloggi con tagli differenti, da 60 a 300 mq, con logge a partire da 8 mq e terrazzi fino a 150 mq. Costo al mq? Nella fase di lancio (fino al 14 maggio) ci si attesta sui 5.300 euro/mq come prezzo medio, poi il prezzo di listino è di 5.500 euro/mq, medio. Da settembre via al cantiere.

Loading...

Al piede di ciascun edificio, e all’interno del giardino pensile centrale, sono presenti le amenities e gli spazi relax all’aperto (per oltre il 25% della superficie complessiva): un wellness pavilion, una struttura leggera e vetrata, immersa nel verde (con piscina, spogliatoi e aree spa, spazi relax e solarium) ma anche una club house (con area giochi da tavolo, wine library e area relax) a cui si aggiunge una dining area (con spazio-grill attrezzato all’aperto, e postazioni con pergolato) per la fruizione esclusiva da parte degli abitanti.

Un nuovo tassello nel percorso di crescita di UpTown, con la considerazione da parte di Attilio Di Cunto, ad di EuroMilano che «Inspire si conferma un valido asset di investimento: chi ha investito in UpTown in questi anni ha visto un incremento del valore del proprio appartamento del 35-40 per cento. Siamo ad oltre il 60% dell’operazione a livello di masterplan, per la residenza libera siamo ad un terzo del progetto, mancano altri 1.700 alloggi, si parte con questi 428 con consegna entro la fine del 2026, l’ultimo lotto (R1) sarà terminato nel 2030. Nell’ultimo trimestre del 2023 sarà consegnato il centro commerciale e la scuola (per 900 bambini) sarà pronta per l’anno scolastico 2025/2026».

Inspire UpTown potrà contare sulle numerose partnership attivate come Italianway che si occuperà per conto del proprietario di tutte le fasi della gestione dell’immobile a Milano alla gestione degli incassi, fino alla gestione degli ospiti dalla prenotazione al check-out e delle manutenzioni e delle pulizie (per chi sceglie questa soluzione come investimento). Altro partner è Rinnow! che propone una soluzione d’arredo completa dalla progettazione al montaggio. Arricchisce l’offerta anche il cosiddetto “Smart Life Book”: un manuale di utilizzo della casa, progettato in collaborazione con il Politecnico di Torino e realizzato sulla base della conformazione e delle caratteristiche degli appartamenti di UpTown, che illustra agli utenti informazioni per fruire al meglio degli spazi, incoraggiando comportamenti sostenibili.