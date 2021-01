A una settimana dal V-day vaccinazioni al rallentatore in Lombardia, Molise e Calabria Ritardi e problematiche sono legati alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione

Al via, a una settimana dal V-day - il giorno della somministrazione delle prime dosi del siero di Pfizer/BioNTech in tutti i paesi dell’Unione europea - la campagna vaccinale della Fase 1 in Lombardia, Molise e Calabria. Se da una parte in Italia è stata superata la soglia dei centomila vaccinati in una settimana per numero di somministrazioni ((il Paese è al secondo posto in Europa, dietro alla Germania); dall’altra i ritardi di alcune regioni hanno destato polemiche.

Ritardi e problematiche legati alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione che hanno messo in apprensione anche altri membri dell'esecutivo e i tecnici, che hanno manifestato preoccupazione proprio nel corso vertice di Governo che si è tenuto domenica 3 gennaio, al quale hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, i capigruppo della maggioranza, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, e i membri del Comitato tecnico scientifico. Tra oggi e domani è atteso l’arrivo di una nuova spedizione da parte di Pfizer, altre 470mila dosi da distribuire sul territorio nazionale.

Zampa, Regioni usino tutte le 470mila dosi vaccino a settimana

«È evidente - ha affermato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa intervistata su Radio Rai 1 - che se ci sono a disposizione 470mila dosi di vaccino a settimana, quelle dosi vanno utilizzate tutte. Ad oggi ne sono state somministrate 170mila, le Regioni sono in via di rodaggio ma ci hanno comunicato che sono in grado di poter recuperare subito due giorni un po' lenti. Abbiamo ancora la possibilità di ottemperare all'obiettivo di arrivare a 13milioni di vaccinati entro la fine di marzo-inizio aprile», ha concluso.

Viminale convoca Comitato sicurezza su distribuzione vaccini

Nelle prossime ore il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese presiederà il Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica. La riunione è convocata «per un esame delle questioni di sicurezza ed ordine pubblico attinenti l'attuazione della campagna di distribuzione delle dosi vaccinali». Al Comitato parteciperà il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Riflettori puntati sulla Lombardia

L’attenzione è tutta sulla Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia: con il suo 3,8% di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi ricevute (80.595) è ancora in coda alla classifica sulle somministrazioni. Quella graduatoria è «agghiacciante», ha sottolineato l'assessore alla Salute della Lombardia, Giulio Gallera - «per non parlare - ha aggiunto - di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi. Noi siamo una regione seria».