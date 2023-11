A Settimo Torinese la fabbrica carbon neutral e inclusiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alla fine del 2022, L’Oréal aveva 110 siti che utilizzavano il 100% di energia rinnovabile, tra cui 22 fabbriche. Tra questi lo stabilimento di Settimo Torinese dove si producono linee di make-up e haircare di brand come L’Oréal Paris, Maybelline NY, Garnier e Frank Provost. Con circa 340 addetti e una superficie di 100mila mq di cui 55mila coperti, è tra i primi stabilimenti del gruppo in Europa e tra i primi dieci nel mondo, nonché un’eccellenza anche nella sostenibilità.

Dal 2018 è una waterloop factory, ovvero un sito produttivo che consuma acqua unicamente come materia prima nei prodotti e non per altri usi. In questo modo vengono riutilizzati, e quindi risparmiati, più di 40 milioni di litri di acqua ogni anno, pari a oltre 80 piscine da 25 metri. Inoltre, dal 2020 tutta la plastica utilizzata per i flaconi delle linee di prodotti haircare Garnier Fructis e Garnier Fructis Hair Food è riciclata al 100%, permettendo un risparmio di oltre 3mila tonnellate all’anno di plastica vergine da combustibili fossili. È alimentato al 100% da energia rinnovabile. Inoltre dal 2010 è attivo il progetto Wall to Wall, ovvero la fornitura di flaconi a Km 0 da un fornitore terzo che li produce all’interno della fabbrica permette di evitare il tragitto di circa mille camion all’anno per il trasporto degli imballaggi, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 100 tonnellate all’anno.

Loading...

Nel produttivo è entrata anche la biodiversità: sono infatti presenti cinque arnie in legno di abete contenenti un totale di 300mila api mellifere e un giardino verticale che raggiunge quasi i 16 metri di altezza con circa 24 piante per metro quadrato, alimentato da un sistema integrato di fertirrigazione che unisce ecologia e tecnologia. E, oltre alle certificazioni Iso (qualità, ambiente, sicurezza, energia) e ai vari riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni da Smat per il riutilizzo delle acque e per la buona qualità delle acque depurate destinate allo scarico, è un esempio anche in termini di inclusione sociale e lavorativa. Qualche anno fa, infatti, è stata lanciata Vale un Sogno 2, una partnership tra lo stabilimento e Valemour con l’obiettivo di formare al lavoro e al raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza personale ragazzi con disabilità intellettiva.