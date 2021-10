A Seul per intercettare i creativi che ruotano intorno al Dongdaemun Design Plaza

È al Dongdaemun Design Plaza che Seul mostra la sua spiccata vocazione per il design. In questo centro polifunzionale progettato da Zaha Hadid Architects

prendono forma le pulsioni tecnologiche e artistiche di questa capitale abitata da tantissimi giovani innamorati del design. La piazza, dopo la trasformazione in polo tecnologico e culturale, sfoggia dunque forme plastiche e fluide come gli spazi al suo interno, e contiene giardini, aree ricreative. Le archistar a Seul si stanno, del resto, sbizzarrendo da alcuni anni: il Museo dell'Arte Tradizionale è firmato da Mario Botta, il Museo di Arte Contemporanea è stato realizzato da Jean Nouvel, mentre Rem Koolhaas ha completato quest'area con uno spazio per le esposizioni temporanee. Chapter 1 è lo shopping centre, ricco anche di ristoranti e boutique, dove ritrovarsi per intercettare i gusti e le idee dei designer.



