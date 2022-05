A Siena il primo talent show del vino, dall’8 al 10 luglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

E dove se non in Toscana? Andrà in scena a Siena, altra location tutt’altro che casuale, il primo talent show del vino. Si terrà infatti alla Fortezza Medicea di Siena dall’8 al 10 luglio prossimi “Saranno Famosi nel vino” il nuovo format che metterà insieme i migliori vini italiani creati nelle ultime cinque vendemmie da cantine rigorosamente fondate negli ultimi dieci anni.

Saranno selezionate 200 etichette emergenti che hanno voglia di farsi scoprire da buyers, ristoratori sommelier o semplici wine lovers e che saranno protagoniste nei giorni della nuova manifestazione di degustazioni e masterclass coordinate dall’Associazione italiana sommelier della Toscana.

«Da anni il binomio vino-moda viene citato come esempio del Made in Italy che conquista i mercati e caratterizza lo stile di vita più elegante e socializzato – spiega Donatella Cinelli Colombini, produttrice di Brunello di Montalcino che, dopo aver pensato e portato al successo la manifestazione Cantine Aperte è ora tra gli ideatori anche di “Saranno Famosi nel vino” -. Da qui l’idea di adottare anche in una manifestazione dedicata ai vini uno dei principali riti della moda, la “passerella”. E sul red carpet puntiamo a far sfilare le nuove “collezioni” del vino ovvero etichette inedite realizzate da maison, ovvero cantine, appena nate».

Il format (che si richiama a una fortunata serie Tv degli anni ’80, “Saranno Famosi” appunto) sarà simile a quello della presentazione delle nuove collezioni del fashion, ma come la serie Tv americana dalla quale mutua il nome punta ad accendere i riflettori su tendenze e personaggi emergenti.

Teatro della manifestazione non sarà Parigi o Milano come per il fashion, ma una location tra le più affascinanti nel mondo del vino: Siena e la Toscana. Un territorio che conta 11 vini DOCG (di cui 5 nel senese), 41 vini a DOC e 6 vini ad IGT – 60mila ettari di vigneto al 96% a denominazione di origine.