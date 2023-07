A Sky i diritti Tv di Euro 2024. Ecco i palinsesti della prossima stagione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Sky a trasmettere in Italia in Tv gli Europei di calcio di Germania 2024. L’annuncio è stato dato durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. E dalla media company è stata diffusa la notizia dell’acquisizione dei diritti per la competizione delle migliori nazionali a livello europeo con 54 partite di cui 20 in esclusiva. «Se l’Italia ci sarà? È quasi impossibile non qualificarci per gli Europei. Dobbiamo tornare a Berlino», hanno commentato Fabio Caressa e Beppe Bergomi le due voci principali del calcio di Sky.

Sono comunque diverse le novità annunciate da Sky in occasione della presentazione della nuova offerta. La pay-tv di Comcast ha infatti annunciato anche un nuovo accordo pluriennale con il basket Nba, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell’America’s Cup.

Serie Original

Tutto questo mentre cadono le celebrazioni per i 20 anni di Sky in Italia, con palinsesti che promettono sorprese. A fare la parte del leone le nuove serie Sky Original. Si parte con la serie in sviluppo “Piedone”, con Salvatore Esposito (Gomorra – La serie, Fargo, Spaccapietre) che diventa erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer. Sky annuncia poi “La Mala” (titolo provvisorio): una nuova serie Sky Original ispirata alla docuserie di successo “La Mala. Banditi a Milano” sulle vere storie che tra rapine, attentati, tangenti, gioco d'azzardo e rapimenti sconvolsero Milano mezzo secolo fa. Originale anche la serie dedicata alla band che ha fatto sognare tutti i teenagers degli anni Novanta-Duemila, gli 883, diretta da Sydney Sibilia, Francesco Ebbasta e Alice Filippi. Si intitola “Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883”.

Fiction fra storia e sentimenti

Attesissima nel 2024 su Sky e in streaming su Now “M. Il figlio del secolo”: la nuova serie Sky Original con Luca Marinelli che interpreta Benito Mussolini, adattamento dell'omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce. In otto episodi, la serie è diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures. Nel 2024 arriva anche “Un Amore”: la nuova serie prodotta da Sky Studios e Cattleya con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – entrambi vincitori del David di Donatello – insieme per la prima volta in scena a raccontare una storia d'amore che resiste al tempo e alla distanza con i due protagonisti che si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna.

L’intrattenimento

Quanto ai programmi di intrattenimento, “X Factor” vedrà il ritorno di Morgan ad affiancare Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, con Francesca Michielin riconfermata alla conduzione. Tra i talent della piattaforma, riconfermati colossi come “Pechino Express” (ma non sono riconfermati né la location né i protagonisti), “Masterchef”, “4 Ristoranti”, “Celebrity Chef” e “4 Hotel”.