A Smartland l’allarme delle Pmi: «Le idee ci sono, mancano le professionalità»

Ricerca, innovazione, export le ricette delle best practice lombarde

Riccardo Comerio, presidente della Liuc, si rivolge agli oltre 300 imprenditori, molti alla terza quarta generazione, in platea ricordando che l’ateneo è stato creato dalle imprese per le imprese e «la Lombardia è l’effettivo motore dell’economia nazionale».

Un motore che non riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità. «Anche la Lombardia sta frenando. Non vogliamo arrenderci al declino dell’Italia ma purtroppo il Governo centrale non capisce o non sente i bisogni delle aziende – aggiunge Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia –. Chiediamo di realizzare una politica industriale per le imprese. In un momento in cui il nostro Paese è in grossa difficoltà dobbiamo avere il coraggio di dire che siamo sull’orlo del baratro».

Rischio che si allontana con l’innovazione, la ricerca didattica un lavoro sinergico tra mondo della formazione e imprese. Luca Gotti, responsabile macroarea territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi Banca, aggiunge «il dato tendenziale del livello delle sofferenze nell’industria è sui livelli precrisi e si sono normalizzati – spiega –. Chi investe oggi rinnova e punta sui mercati internazionali».

Chi nella regione ha trovato terreno fertile per lo sviluppo è la francese Sanofi (farmaceutico) che a pochi chilometri da Castellanza ha il polo industriale di Origgio. Qui nel 2023 verranno trasferite le produzioni che ora si fanno in Spagna. Efficienza, qualità delle maestranze e lean manufacturing gli ingredienti del successo che hanno permesso di vincere la gara tra gli altri plant della multinazionale.

A queste qualità si devono aggiungere la sostenibilità. Il tessuto denim elatico prodotto da Candiani, è smart e green perché i polimeri impiegati sono di origine naturale, biodegradabili e compostabili. Viene utilizzato per realizzare i jeans di una decina di brand di moda tra cui Stella McCartney. Uno dei tanti successi delle strategie innovative e green adottate dalle Pmi del territorio.