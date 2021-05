A Sophia Loren il David di Donatello che emoziona tutti

Tutti in lacrime, Valerio Mastandrea e tutta la platea del Delle Vittorie e poi una standing ovation. Emma Torre, la figlia di Mattia Torre, accompagnata dalla mamma Francesca, ha ritirato il premio vinto dal padre, prematuramente scomparso per la sceneggiatura del film “Figli”. “Complimenti a mio padre che ha vinto il premio”, poi ringrazia tante persone che le sono state vicine. “Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questo film parla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche e i medici che non fanno volare via le persone. Bravo papà”. Ancora occhi lucidi e standing ovation per il ricordo di Gigi Proietti affidato ad un suo allievo e amico Enrico Brignano.

“Se lo sapevo venivo”. Con la consueta ironia, in collegamento da casa con la diretta di Rai1, Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha accolto il David alla migliore canzone originale ricevuto per il brano “Immigrato”, scritto e cantato dallo stesso Zalone per la colonna del film “Tolo Tolo”.

Laura Pausini ha cantato “Io sì”, la canzone del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, con cui ha vinto il Golden Globe ed è stata candidata all'Oscar, in apertura della cerimonia della 66esima edizione dei David di Donatello. Il titolo di miglior sceneggiatura non originale, invece, a Marco Pettenello e Gianni Di Gregorio per “Lontano lontano”.



Il David Giovani è andato a “18 regali” di Francesco Amato, il Miglior documentario a “Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli, il Miglior film straniero a “1917” di Sam Mendes.

Sandra Milo

Tre premi a “Miss Marx”: miglior produttore, migliori costumi e miglior compositore. Il miglior montaggio a “Favolacce” dei fratelli D'Innocenzo, il miglior trucco a “Hammamet” di Gianni Amelio.Tra i momenti più emozionanti, gli omaggi a Ennio Morricone e a Gigi Proietti.Infine, da ricordare il David alla carriera a Sandra Milo e il David Speciale a Diego Abatantuono.