A sorpresa è l’outsider Il distretto di Biella si aggiudica nuovi turisti

C’è un’area del Piemonte che si fa largo ed è destinata a conquistare posizioni nella classifica dei nuovi itinerari turistici in Piemonte.

Si tratta del Distretto di Biella che, secondo i dati provvisori sull’andamento del turismo nell’estate appena trascorsa, si conferma in ascesa tra le aree della Regione. Le bellezze naturali e artistiche, le attività sportive praticabili in natura, l’ospitalità e il cibo, fanno del Biellese un territorio con tutte le carte in regola per attirare un crescente numero di turisti. Merito di un lavoro di squadra che vede in campo diversi attori, avviato da diversi anni e volto a far emergere caratteristiche, attrattive e capacità di un distretto tradizionalmente legato alla sua storica vocazione industriale e manifatturiera.

«I dati provvisori del nuovo Osservatorio Turistico del Biellese, gruppo di lavoro costituito da DMO VisitPiemonte e Unioncamere, ATL Biella Valsesia Vercelli e Fondazione BIellezza al fine di ottenere una fotografia dell’attuale sviluppo turistico del territorio e orientarne gli sviluppi futuri - sottolinea Pier Giorgio Fossale, Presidente dell’ATL Biella-Valsesia-Vercelli - evidenziano l’andamento positivo dei flussi turistici durante i primi 8 mesi del 2022, con una ripresa importante registrata in modo particolare nel periodo estivo, e confermano l’attrattività del Biellese per i visitatori. Questo ottimo risultato è stato raggiunto grazie alla pianificazione di una serie di azioni di promozione mirate e specifiche per il consolidamento dell’immagine del territorio come destinazione turistica, frutto di un lavoro di squadra con gli altri attori locali pubblici e privati impegnati nella valorizzazione del Biellese».

Il periodo estivo 2022 (giugno/agosto) indica, infatti, una crescita importante in termini di movimenti turistici rispetto allo stesso periodo pre-pandemico, con il +37% di arrivi e +29% di presenze rispetto al 2019 (ovvero quasi 11.000 turisti in più rispetto al 2019, che hanno generato 20.600 pernottamenti in più). Il dato è ulteriormente positivo se paragonato alla media piemontese che ha visto un incremento del +7,3% di arrivi e +7,6% di presenze nel trimestre estivo 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La provenienza dei turisti è caratterizzata da una forte componente nazionale, con il 70% di flussi provenienti dall’Italia - principalmente da Piemonte, Lombardia Veneto ed Emilia Romagna - mentre i principali mercati esteri di provenienza sono Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito.