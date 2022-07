A Stromboli dopo gli incendi per la rinascita col trekking

Gli incendi l'hanno ferita, ma Stromboli rimane un magnifico periplo in mezzo al Mar Tirreno. Un tributo alla sua sfrontata, selvaggia, anche se turbata bellezza glielo si deve per forza in questa estate, magari partecipando ai trekking, così pure alle escursioni marine, organizzate da Stromboli Adventures che all'amore per le isole Eolie unisce conoscenza e competenza. Nel loro Visitor Centre è stato allestito anche un centro che spiega la storia del vulcano e mostra le sue continue trasformazioni.

