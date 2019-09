A Sweety una full immersion nell’arte dolciaria con i grandi maestri che svelano i loro segreti

2' di lettura

È la più grande pasticceria italiana e anche l'occasione più ghiotta – in ogni senso – per assumere qualche importante nozione sull'arte dolce. A Sweety 2019, l'evento ospitato il 21 e 22 settembre nel Palazzo delle Stelline a Milano – ci saranno quasi tutti i maestri italiani, con un programma serrato per gli aspiranti pasticcieri e appassionati in genere; ben 20 lezioni sabato e 13 domenica, praticamente una ogni ora dalle 10:30 fino alle 18:30. Per queste Masterclass saliranno in cattedra i grandi nomi come Iginio Massari, impegnato in un quattro mani con la figlia Debora: alle 16.00 di sabato delizieranno con la Sonata a 4 mani, dolce sorprendente e inedito. Altre Masterclass saranno firmate da Andrea Besuschio, Luigi Biasetto che svelerà i segreti della sua Setteveli® con pan di spagna gluten free, Luca Montersino, Salvatore De Riso con l'inedito Fiore di visciole con crema al kirsch e cioccolato fondente, Anna Sartori impegnata a dimostrare con Mignon Orange Olive che si può creare un ottimo dolce senza uova, latte, derivati e senza glutine, il bistellato Giancarlo Perbellini, che per due giorni tornerà a calarsi nelle vesti di pasticciere.

Dal caffè alla pasticceria dei senza: tutti gli appuntamenti gratuiti

Ma i Maestri si faranno apprezzare dal pubblico anche durante i showcooking gratuiti. 25 appuntamenti distribuiti nell'evento per vedere gli esperti all'opera, rubare qualche segreto, fare domande e avvicinarsi al mondo affascinante del dolce e del cioccolato. Tra le Academy gratuite, ci saranno quelle dell'Università del caffè di Illycaffè, con quattro “experience” al sabato che si concentreranno sull'olfatto, la degustazione e la storia del caffè. Oppure, ancora, quelle a cura di Valhrona, quelle tenute da Congusto Gourmet Institute dove il pubblico potrà creare prelibatezze con le proprie mani, e ancora quelle curate da Cast Alimenti, che affronteranno il tema dei “senza”. Il cioccolato avrà un'area dedicata dove sarà immergersi nella “Fabbrica dei cioccolatini”, uno spazio dove imparare a realizzarli a casa propria. In più, il maître chocolatier Maurizio Frau e la modellista Elisabetta Filonzi mostreranno dal vivo come realizzare dei soggetti in cioccolato stampati o modellati.

Appuntamenti golosi per i pasticceri del futuro

Per i più piccoli – che saranno protagonisti di una grande festa per il 15° compleanno delle Winx, ci saranno delle Masterclass (a pagamento, e su prenotazione) sul tema: lezioni di 45 minuti, ogni ora, per genitore e bambino, con gli esperti Roberto Cantolaqua, Antonio Daloiso, Salvatore de Riso e Alessandro Servida impegnati a guidarli nella creazione di dolci dai nomi fantasiosi. Potrebbero essere i pasticcieri del futuro, del resto.