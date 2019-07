A Taranto 500 siti inquinati. Nuova intesa con i Carabinieri di Domenico Palmiotti

(Ansa)



Nelle azioni di contrasto all’inquinamento e ai danni ambientali, Taranto fa scuola con il suo modello di collaborazione realizzato tra la struttura del commissario di Governo per la bonifica, Vera Corbelli, ed una serie di realtà (dalla Marina Militare alle forze di polizia, dagli enti locali all'Università). Modello che può essere replicato altrove.

Lo annuncia il generale Maurizio Ferla, comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che col commissario Corbelli ha firmato un “addendum” che prosegue e integra l'intesa del 2017. «Taranto - dichiara il comandante Ferla - è una delle zone d'Italia che più ci impegna. Adesso vanno assunte le misure per il ripristino e la bonifica, per le quali le amministrazioni devono attivarsi». Parlando dell'area di crisi ambientale di Taranto, pari a 560 chilometri quadrati, il generale Ferla ha dichiarato che col primo accordo con il commissario alle bonifiche nel periodo novembre 2017-aprile 2018 sono stati effettuati, attraverso i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico, «405 sopralluoghi. Scoperti - precisa Ferla - 89 siti con amianto, 67 con rifiuti pericolosi, 157 di rifiuti speciali non pericolosi, 156 di altre tipologie di rifiuti. Sono stati ripuliti 183 siti».

«Questi dati confortano la bontà dell'accordo stipulato. Adesso - rileva il comandante - abbiamo bisogno di un supporto informativo e di controllo del territorio che solo il comando provinciale di Taranto dell'Arma può garantirci. Si tratta di scrivere il secondo capitolo. Il modello Taranto è stato un banco di prova, possiamo replicarlo in altre realtà affinandolo e calibrandolo, tema già affrontato col ministro dell'Ambiente, Sergio Costa».

«L'accordo con i Carabinieri - spiega il commissario Corbelli - accompagnerà l'azione della struttura commissariale per le azioni relative ad acqua e suolo. Si fortifica un'azione per la sicurezza e la tutela ambientale a supporto del commissario». Sinora la struttura ha firmato 38 accordi tra pubbliche amministrazioni, forze di polizia, Marina Militare, Guardia Costiera, Università e ricerca. «Queste intese -rileva Corbelli - ci stanno permettendo di consolidare le azioni per la tutela delle risorse ambientali a Taranto. Abbiamo fatto un grande sforzo per cercare di comprendere quali sono le pressioni che si esercitano sull'area di crisi ambientale e i relativi impatti. Siamo in presenza di un inquinamento diffuso. Per la prima volta a livello europeo, a Taranto - dice il commissario - si effettua la valutazione del rischio su un'area vasta e in tal senso stiamo chiudendo una intesa con l'Istituto superiore di Sanità». «Inoltre, grazie al lavoro fatto - prosegue il commissario Corbelli -, si è potuto valutare e censire l'ecosistema del Mar Piccolo dove sono presenti specie protette. Ora per Taranto dobbiamo puntare al parco delle acque, sarebbe un primo esperimento in Italia e in Europa. E abbiamo anche ottimizzato la presenza della mitilicoltura».

Infine, per il risanamento del Mar Piccolo, uno dei progetti più importanti in capo al commissario, che si occupa di tutto ciò che non è stabilimento siderurgico, sta per essere effettuata la gara per ripulire da rifiuti, rottami e carcasse di mezzi altre due aree, mentre è in corso l'esame dell'offerta tecnica delle nove imprese su dieci che hanno superato la prima fase del bando. A chiusura dell'esame dell'offerta tecnica, a novembre, il numero delle imprese in campo si ridurrà e con queste sarà poi avviata la fase della negoziazione.