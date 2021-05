A Tenuta de l’Annunziata in cerca di benessere tra forest therapy e book crossing

La natura è protagonista anche nei menu del ristorante Quercus, che con la carta fine dining omaggia la bella stagione. In un ambiente organizzato ad hoc per il rispetto delle norme di sicurezza (sia negli spazi interni, sia nell'ampia terrazza panoramica) tornano in tavola le materie prime fresche e genuine del territorio. Per regalarsi un momento gourmet, il Quercus propone anche un informale Lobby Lunch, con due menu che variano ogni giorno in base alla disponibilità degli ingredienti: piatti freschi e leggeri, come si addice a un pranzo estivo, che nella loro semplicità esaltano i prodotti locali. Infine, l’aperitivo in terrazza.