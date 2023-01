A La Thuile lo sci diventa solidale

Al via la 13 edizione della Giornata di Sci Solidale di La Thuile per Fondazione Telethon, che sabato 21 gennaio vedrà le sue piste da sci dedicate alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., permetterà a tutti gli sciatori di passare una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà, nella cornice di una delle più belle località sciistiche in Italia.

L’iniziativa prevede il versamento a Fondazione Telethon, da parte di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., di 5 euro sugli skipass da un giorno e 7 euro sugli skipass da due giorni (21/22 gennaio). Per l’occasione, si potrà sciare ad una tariffa promozionale: lo skipass giornaliero costerà 45€ anziché 51 e tutti coloro che pernotteranno a La Thuile, tra il 21 e il 22 gennaio, potranno acquistare lo skipass da due giorni al costo di 90€ anziché 102€ (promozione valida solo per gli acquisti effettuati in cassa fisica il sabato mattina, previa presentazione del voucher rilasciato dalla struttura alberghiera). Il comprensorio internazionale Espace San Bernardo permette, con un solo skipass, di sciare anche sul versante francese (La Rosière), contando oltre 150 km di piste di diverse difficoltà e impianti di risalita veloci che consentono a tutti di sciare no-stop e di godere di fantastiche giornate sulla neve. E se poi lo si fa per solidarietà, con tariffe promozionali, in un contesto che trasforma e rigenera, è ancora più bello.