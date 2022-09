A Tim Cook laurea honoris causa dalla università Federico II di Napoli

Privacy: regole più severe

Tra i temi toccati anche quello della privacy: «Crediamo sia un diritto umano fondamentale, quindi innoviamo per dare alle persone un maggiore controllo sulle loro informazioni personali. Creiamo funzioni per proteggerle da tracciamenti indesiderati e progettiamo i nostri dispositivi per garantire la sicurezza dei loro dati. E continuiamo a richiedere regolamentazioni severe a protezione della privacy in tutto il mondo».

Ispirarsi a valori e responsabilità

Rivolgendosi agli studenti presenti nell’Aula Magna Storica della Federico II, Cook ha spiegato che dovranno «lasciarsi guidare dai valori». «Intendo dire – ha precisato – che dovreste prendere decisioni, grandi e piccole, ogni giorno, dopo aver ben compreso chi siete e in cosa credete. E dovreste cercare opportunità, ovunque le troviate, per promuovere le idee e i principi che vi stanno più a cuore. In Apple, questo è stato il nostro approccio fin dall’inizio. La nostra azienda è stata creata da un genio visionario, convinto che sia nostra responsabilità lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. E a motivarci è soprattutto il desiderio di migliorare la vita delle persone».