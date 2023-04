A Tim e al mercato tlc servono decisioni coraggiose e dirompenti

A tutto ciò per Tim si aggiunge la necessità di superare il modello di operatore verticalmente integrato, un obiettivo che il nostro piano persegue, perché ciò può consentire il passaggio a modelli di prezzo che riducono l’incertezza sulla remunerazione degli investimenti.

Occorre poi intervenire sulla riduzione del debito. Nel nuovo scenario macroeconomico di aumento dei tassi d'interesse, il superamento dell’elevato indebitamento rappresenta un elemento chiave anche in logica strategica e industriale.

Quindi perché noi sì e gli altri no? Penso che ci siano tutti gli elementi per comprendere il contesto in cui ci muoviamo. È tempo di fare scelte coraggiose e in parte dirompenti e non si può più procrastinare.

Inaction is no longer an option.

