Giappone, Naruhito sul trono. Abe: «Banzai!»

Oltre ai circa 400 dignitari stranieri, hanno presenziato agli eventi dell' “intronazione” imperiale circa 1.600 giapponesi, compresi i vertici di governo, parlamento e magistratura. Nel complesso è stimata una spesa di oltre 16 miliardi di yen (circa 132 milioni di euro). Il governo ha colto l’occasione della cerimonia di insediamento per varare una amnistia per circa 550mila persone condannate per reati di modesta entità.

La forza della tradizione - L’elaborato cerimoniale – in cui il nuovo imperatore appare in abiti tradizionali per lo più di colore arancione- per alcuni aspetti risale addirittura al settimo secolo, quando furono ripresi antichi riti della dinastia cinese Tang. Di per sé la durata della cerimonia principale è di una sola mezz'ora, culminante nella proclamazione nella sala Matsu-no-ma del Palazzo Imperiale di Tokyo, effettuata da Naruhito stesso dal trono “Takamikura” (affiancato dall'imperatrice Masako su un trono un po' più basso detto “michodai”). In precedenza, stamattina Naruhito (in abito tradizionale candido) si era recato a uno dei templi del palazzo per annunciare ai suoi antenati la sua ascesa al trono. Era prevista una parata pomeridiana della coppia imperiale in una Toyota Century scoperta nel centro cittadino fino alla residenza di Akasaka (quasi 5 km), che è stata però rinviata al 10 novembre in relazione ai danni e lutti provocati dal recente tifone Hagibis. Questa parata e il banchetto serale di tre ore e mezza sono ovviamente una aggiunta dei tempi moderni. Dopo un breve discorso, il premier Shinzo Abe si è congratulato con tre grida di “Banzai!” .

Sovrano costituzionale - Secondo la Costituzione del primo dopoguerra, l’imperatore non ha poteri politici ma rappresenta il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo. È anche una sorta di “papa” dello Shintoismo, secondo cui la sua figura ha forti connotazioni religiose. Non è chiaro quanto Naruhito possa apportare innovazioni nel suo ruolo di imperatore, le cui funzioni sono strettamente circoscritte non solo dalla Costituzione ma soprattutto dall'Imperial Household Agency. In una occasione nel 2004, Narihito non esitò a criticare pubblicamente il rigoroso regime di controlli e pressioni, considerandolo responsabile delle difficoltà per la principessa Masako ad adattarsi alla sua posizione di consorte del principe ereditario. In ogni caso, Naruhito e Masako rappresentano una coppia moderna in grado di per sé di “svecchiare” l’immagine della millenaria dinastia. Secondo le regole vigenti, comunque, la loro figlia Aiko non potrà accedere al trono, riservato ai maschi: il primo in linea di successione è oggi il fratello minore di Naruhito, il 53enne Akishino, seguito dal di lui figlio Hisahito, oggi 13enne.