A Torino “Arrampicarsi sugli specchi - Musica e Parole per Alice” di Bollani

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Andiamo alla scoperta di splendide dimore storiche private – normalmente non accessibili - nei territori fra Bergamo e Brescia, ascoltando a ingresso libero giovani quartetti d'archi: è una nuova iniziativa delle Dimore del Quartetto. A Torino invece apertura di eccezione del Salone del Libro, con Bollani in una serata imprevedibile, intitolata “Arrampicarsi sugli specchi - Musica e Parole per Alice”. Il filo rosso del jazz ci conduce al club milanese Blue Note, che festeggia le venti candeline.



Le Dimore del Quartetto

Il 13-21-28 maggio e il 3 giugno ecco le occasioni speciali per scoprire luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti, con cinque concerti e l'apertura al pubblico di altrettante dimore storiche private, nel territorio fra Bergamo e Brescia. L'Associazione Giovanni Secco Suardo in collaborazione con Le Dimore del Quartetto organizza questo ciclo, per celebrare Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023. Ascolteremo a ingresso gratuito cinque giovani quartetti e conosceremo il Castello di Bornato (13), la Villa Vitalba Lurani Cernuschi (21), la Villa Pagnoncelli Aglieri (28), il Castello di Lurano (3).

Loading...

Torino

Il 17 all'Auditorium Rai Stefano Bollani, Nicola La Gioia e Valentina Cenni in “Arrampicarsi sugli specchi - Musica e Parole per Alice”, dove il pubblico verrà accompagnato in un percorso pieno di sorprese, in cui tutto cambia e tutto si trasforma, in compagnia di Conigli Bianchi, Trichechi e Cappellai Matti. Lo spettacolo rifletterà su quanto il viaggio meraviglioso di Alice - e tutti gli incredibili personaggi che lei incontra nel suo cammino - abbiano influenzato la musica, l'arte e la letteratura. Sarà l'anteprima del 35° Salone del Libro, intitolato “Attraverso lo specchio”, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio.

Milano

Nella settimana del club jazz Blue Note, che festeggia le venti candeline, fra i concerti quotidiani segnaliamo il 12 e 13 l'Al Di Meola Acoustic Trio. Il chitarrista statunitense è un indiscusso riferimento nel mondo della musica, votato per ben 14 volte come best guitarist da Guitar Magazine. Ascolteremo i brani del nuovo album “Across The Universe”, in formazione di trio acustico. La programmazione del club prosegue fino a giugno.