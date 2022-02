Automotive, a Torino Fiom e Federmeccanica chiedono una «cabina di regia per un piano straordinario»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si riuniscono a Torino i delegati delle industrie dell’auto della Fiom e lo fanno per raccontare una fase difficile per un comparto che conta 160mila addetti e lo fanno sedendosi al tavolo insieme a Federmeccanica, con il presidente nazionale Federico Visentin, e con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una nuova tappa nella ricerca di un percorso unitario che riunisca non solo le sigle sindacali ma anche il mondo del lavoro e quello dell’industria intorno al mondo dell’auto.

Azione unitaria

Parla di un’azione unitaria per produrre lavoro di qualità e limitare il precariato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. «C’è bisogno di luoghi in cui sia possibile fare questa discussione e che i diversi soggetti, imprese, lavoratori e governo, provino insieme a ragionare sul futuro e sulle scelte da realizzare» sottolinea Landini. Serve un’azione comune, aggiunge il presidente di Federmeccanica per uscire dall’emergenza «e affrontare il tema della transizione mettendo in campo strumenti concreti di politica industriale, uscendo dalla logica emergenziale».

Il documento

Il punto fermo è il documento unitario sottoscritto da sindacati e Federmeccanica per ribadire la necessità di salvaguardare l’occupazione . «Aver sottoscritto un documento di politica industriale condiviso è un passaggio straordinario, si tratta di una reazione ad una scelta che l’Ue impone al settore a partire dal 2035» aggiunge Visentin. Serve una unità operativa presso la Presidenza del Consiglio, è la proposta della Fiom, «che abbia competenze trasversali tra i diversi ministeri interessati alla trasformazione della mobilità che lavori ad un piano straordinario per l’automotive. Questa la strada che vogliamo condividere con Federmeccanica e con gli altri sindacati» sottolinea Michele De Palma della segreteria nazionale della Fiom.

Visentin: «Ora serve che il Governo ci ascolti»

«Ora serve che il Governo ci ascolti – ribadisce il presidente di Federmeccanica Visentin – e crei una cabina di regia efficace che sappia lavorare insieme a sindacati e imprese uscendo dalla logica di reagire all’emergenza. Il tema però non sono soltanto i volumi di produzione delle auto ma la trasformazione della componentistica, lavorando sui fattori di competitività delle imprese italiane».

Flessibilità, mobilità, formazione e cassa di transizione

Sul tavolo la richiesta di politiche a sostegno della flessibilità del lavoro, della riduzione dell’orario di lavoro e della mobilità dei lavoratori, il rifinanziamento del Fondo nuove competenze per la formazione, e infine la cassa di transizione come strumento non emergenziale per gestire la transizione aziendale e di filiera. Ed è lo stesso ministro del Lavoro Orlando a confermare l’attenzione della riforma degli ammortizzatori sociali rispetto ai fenomeni di transizione. «Dobbiamo chiedere all’Europa maggiori risorse per gestire la transizione - sottolinea Orlando - per alleggerire il peso sui paesi tra l’altro più industrializzati».