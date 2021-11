A Torino la finale Medvedev-Zverev decreterà il Maestro 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

E così la sfida per diventare “Maestro” del tennis 2021, oggi alle 17, sarà tra il numero due del mondo, Daniil Medvedev, e il numero 3, Alexander (Sascha) Zverev: questo il verdetto delle semifinali delle Nitto Atp Finals a Torino, l'ultimo torneo dell'anno, il più importante dopo i quattro del Grande Slam.

Non c'è stato niente da fare, ieri sera, per Nole Djokovic, in testa al ranking mondiale: ha dovuto cedere di fronte a uno Zverev in stato di grazia per 7-6, 4-6, 6-3. Classe 1997, campione olimpico a Tokyo, due Master 1000 all'attivo quest'anno (Madrid e Cincinnati), già vincitore delle Finals nel 2018 (proprio a spese del serbo), Zverev ha giocato una partita superba, sorretto dal suo gran servizio (71% di prime palle, 62% di punti vincenti sulla seconda rispetto al 40% dell'avversario). Nel primo set Nole, esattamente dieci anni più vecchio del tedesco, reduce da un girone in cui aveva liquidato in tutta tranquillità i suoi avversari (Casper Ruud, Andrey Rublev e Cameron Norrie), ha un set point sul 5-4 ma non può avere rimpianti perché Zverev piazza un servizio vincente; sul 5 pari annulla due palle break, poi nel tie break un doppio fallo apre la strada a Sascha che chiude 7-4. Nel secondo set, in un match sempre equilibratissimo, sul 4 pari il serbo strappa il servizio a Zverev e chiude al quinto set point. In apertura del terzo set il tedesco va sotto 0-30 ma è lui a fare il break sul 2 a 1, approfittando di inusuali errori di Nole che butta fuori il dritto, e va a vincere in sicurezza 6-3. Dopo due ore e mezza di scambi tirati e qualche incursione a rete di Djokovic (bellissime due sue demi-volée), il risultato ci sta, Zverev è sembrato più solido sui suoi turni di battuta e ha fatto… il Djokovic della situazione, difendendo da una parte all'altra del campo fino all'errore dell'avversario.

Loading...

D'altronde il tedesco, sin dall'esordio qui a Torino con lo sfortunato Matteo Berrettini, aveva mostrato di essere in forma. La battaglia di qualche giorno fa con Medvedev nel girone, finita al terzo 8-6 al tie break, si riproporrà nella finale di oggi.

Per il russo, 25 anni compiuti a febbraio e vincitore delle Finals 2020, la semifinale è stata molto più semplice: in due set (6-4, 6-2) ha avuto ragione di Ruud, anche questa volta sostenuto dal pubblico che l'aveva accompagnato nella sfida decisiva del suo girone contro Rublev. Il 23enne norvegese, però, non è mai apparso in grado di impensierire l'avversario, ha provato a variare il gioco con delle smorzate che in qualche caso hanno pagato, ma il ritmo martellante del numero 2 del mondo (il quale sul 2-1 a proprio favore già portava a casa il primo break assicurandosi il primo set, come sul 3-2 nel secondo) aveva la meglio. Resta per Ruud l'ottima prova in questa settimana torinese, da numero 8, e nel corso di un anno in cui ha vinto cinque tornei.

Oggi la sfida, in diretta su Sky e Rai 2, promette di essere entusiasmante quanto aperta. Negli ultimi cinque scontri diretti ha vinto il russo, l'ultima vittoria di Zverev risale proprio alle Finals del 2019.