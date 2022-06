A Torino il progetto del multitaxi elettrico che si paga in base al chilometraggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

In tempi di transizione green della mobilità può succedere che un’azienda internazionale che si occupa di servizi per la mobilità come Etioca – sede a Gibilterra, ceo e fondatore israeliano, Mark Ishakov – rilevi una storica carrozzerie alle porte di Torino, la carrozzeria Coggiola, per realizzare un progetto industriale che guarda al futuro. Nasce così il nuovo taxi elettrico multi-funzione “Etioca Taxi Cab” che sarà realizzato, a partire dal 2024, su una piattaforma modulare denominata «Anna».

Nella culla dell'automotive italiana, dunque, nasce un ecosistema globale di taxi elettrici ai quali verrà affiancata una gamma di servizi costruita attorno alle nuove esigenze del conducente e dei passeggeri e che in futuro potrà generare una nuova famiglia di mezzi come veicoli da lavoro (delivery), ambulanze, mezzi di soccorso, per la sicurezza e la difesa.

L’operazione industriale si basa sul rilancio dello storico marchio dell'automotive Coggiola, detentore della licenza di costruttori mondiale, WMI (Worldwide Manufacturers Identifier), che consente una produzione illimitata di veicoli. Nei piani c’è un investimento iniziale da 400 milioni – fino a 1,2 miliardi di dollari nei successivi 3 anni – e la previsione dei primi 10mila veicoli su strada nel 2024, con una produzione destinata a salire nel 2025 a quota 45mila per raggiungere le 100.000 unità per anno nel 2027.

Nella sede di Orbassano saranno impiegati nei prossimi cinque anni circa 120 tra designer, progettisti e tecnici di produzione mentre nel sud Italia partirà uno “stabilimento pilota” che vedrà l'assunzione di oltre 800 dipendenti, con il forte coinvolgimento dell'indotto automotive sull’intero territorio.

Il taxi multi-funzione è stato brevettato a livello globale e il progetto ha già incontrato l'interesse delle associazioni dei tassisti europei, statunitensi e del Medioriente per le sue innovative caratteristiche di utilizzo e per il software integrato di gestione e pagamento. Nuovo il modello di business: il veicolo elettrico viene dato in uso da Etioca al conducente in possesso di licenza senza prevedere l’acquisto. Il tassista dunque paga soltanto il reale chilometraggio percorso.I