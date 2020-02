A Torino il Seeyousound tra cinema e musica A Milano invece si può rivedere in teatro, dal vivo, la celebre scena danzata sotto la pioggia “Singin’in the rain” di Angelo Curtolo

Torino città della musica: non solo concerti, opere, festival di musica indie, ma accoglie anche la sesta edizione di Seeyousound, il festival dedicato al cinema di tema musicale – mentre si fa musica anche nelle ex Officine Grandi Riparazioni. A Milano invece si può rivedere in teatro, dal vivo, la celebre scena danzata sotto la pioggia, nel musical Singin' in the rain.



Filmati d'archivio, animazioni, estratti di film e interviste con gli abitanti dell'Avana, testimoni oculari ed esperti: sostenuta da una vibrante colonna sonora di salsa, son, jazz, rumba, mambo e hip hop ecco Habaneros, storia della capitale cubana, il 22 al Seeyousound di Torino.



Ma in questa sesta edizione del Music Film Festival, dal 21 al 1 marzo al Cinema Massimo MNC si potranno vedere ben un centinaio tra film e videoclip. Apertura con l'anteprima italiana di Ibiza - the silent movie. Realizzato da J. Temple in coppia con Fatboy Slim, mescola la musica a video d'archivio e originali ripercorrendo la storia dell'isola, diventata capitale del clubbing internazionale.



Altra musica il 18 negli spazi dell'OGR, le ex officine per la riparazione dei treni diventate nuove officine della cultura contemporanea, dell'innovazione e dell'accelerazione d'impresa a vocazione internazionale. Il violoncellista Mario Brunello e il pianista Andrea Lucchesini sono particolarmente legati e affezionati alla Città di Torino. Tanti concerti, progetti, amicizie e collaborazioni nate soprattutto durante gli Incontri di Musica da Camera all'Unione Musicale. Trent'anni fa hanno iniziato a suonare insieme proprio in quella città e hanno pensato di festeggiare insieme al pubblico di Antiruggine, in una serata di racconti sulla vita di un concertista, i viaggi, le prove, le scelte, i programmi. Musica a richiesta … da Bach a Beethoven, da Brahms a Chopin, da Sostakovic a Prokofiev e tanto altro. Diretta streaming



Al Nazionale di Milano per vedere dal 28 al 15 marzo il musical Singin' in the rain. Tutto nasce dal celebre film del 1952 con Gene Kelly e l'indimenticato suo numero di danza + canzone (da cui il titolo). L'American Film Institute ha assegnato a questa pellicola il primo posto nell'elenco dei Migliori Film Musicali e the Library of Congress l'ha tutelata nel National Film Registry. Nel 1983 a Londra ne è stato tratto il musical – sempre con la musica di Nacio Herb Brown e Arthur Freed e il libretto di Betty Comden e Adolph Green, come nel film. Varie produzioni si sono succedute, a New York, a Parigi, Tokyo, Mosca, a Milano lo scorso autunno – ed eccoci alla ripresa, con la regia di Chiara Noschese.