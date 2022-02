A Torino il Seeyousound Music Film Festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Torino torna nuovamente dal vivo Seeyousound Music Film Festival portando in sala l'inconfondibile mix di musica e cinema, lungo sette giorni che celebrano l'unione di immagine e suono attraverso il racconto di personaggi e correnti, musica che ci accompagna o che si fa protagonista di un viaggio che non finisce.

A Milano uno dei maggiori pianisti, Daniil Trifonov, interpreta il conterraneo Rachmaninov, a due pianoforti; mentre a Padova ci immergiamo nelle poesie di Heine musicate dai massimi compositori.



Torino

Dal 18 al 24 al Cinema Massimo l'8a edizione di Seeyousound, il festival dedicato a cinema e musica. Tra i tanti, ricordiamo il 20 Leave the door open, dedicato ai fratelli Ertegun, fondatori di Atlantic Records; il 21 Narciso em férias, con Caetano Veloso. Lo spirito live e internazionale che ha sempre contraddistinto il festival si concretizza in un ritorno in sala, con la presenza dei lavori di 55 ospiti dall’Italia e dal mondo, oltre ad artisti e registi che presenteranno al pubblico i propri film, un panel e una mostra. 67 tra film e documentari, cortometraggi e videoclip, di cui 24 in anteprima italiana.

Milano

Il 18 alla Scala concerto speciale con il pianista Daniil Trifonov, assieme al suo maestro Sergej Babayan. Un programma ben scelto, tutto dedicato a Rachmaninov; si ascolteranno le due Suites per due pianoforti e le Danze Sinfoniche. Queste ultime, trascritte dallo stesso Rachmaninov per due pianoforti, furono eseguite la prima volta da un duo d'eccezione: lo stesso autore assieme a uno dei più grandi pianisti, Vladimir Horowitz, nella casa di Rachmaninov a Long Island (New York).

Padova

Il 15 all'Auditorium Pollini bella serata di Lieder con il baritono Samuel Hasselhorn, al pianoforte Jan Philip Schulze. Una serata che ha come filo conduttore la poesia di Heinrich Heine, il cui “Buch der Lieder” (1827) è stato fonte di ispirazione, fino ai nostri giorni, per moltissimi compositori. Ne è un esempio anche questo programma che annovera, oltre a Schumann, i nomi di Schubert, Brahms,Ives, fino ai contemporanei Killmayer e Trojahn. Per la Stagione degli Amici della Musica, che prosegue fino al 26 aprile.