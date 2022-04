A Torino la settima Autorità Kimberley italiana per certificare i diamanti grezzi

La sostenibilità in gioielleria “oltre” il Kimberley Process

Al convegno di presentazione ha partecipato anche il Consorzio del marchio Di Valenza – Impronta Orafa. «Il tema del Kimberly Process rappresenta lo spunto per parlare non solo di eticità estrinseca del gioiello (ossia quella legata al rispetto dei principi morali e sociali che concernono l'approvvigionamento/fornitura delle materie prime di cui il gioiello è composto) – ha spiegato Barbara Rizzi, rappresentante del Consorzio - ma anche dell'eticità intrinseca del gioiello, ossia quello realizzato con la concreta partecipazione di persone con disabilità cognitiva ai processi produttivi manuali». In questo contesto è nata l'idea del progetto Europeo Erasmus + “SAS Project” , che intende fornire gli strumenti per assicurare la transizione dal mondo della formazione professionale al mondo del lavoro per le persone con disabilità; assicurare loro gli strumenti per salvaguardare il percorso lavorativo; prevenire inadempienze contrattuali.



Un’iniziativa nata in Francia

Lo schema di progetto europeo in commento è stato elaborato in Francia dall'associazione nazionale francese LADAPT (che è capofila dell'Erasmus + SAS Project) ed è conosciuto, appunto, col nome di SAS ossia Supported Apprenticeship Scheme (tradotto in italiano, progetto di apprendistato sostenuto) i cui risultati sono stati oggetto di valutazione attraverso il metodo scientifico da una commissione tecnica di esperti.