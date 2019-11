A Torino sorgerà la Cittadella dell’aerospazio di Leonardo e Politecnico

«L'iter partirà l'anno prossimo, quando prevediamo di posare la prima pietra, i tempi di realizzazione sono di circa tre anni» sintetizza il rettore che insieme alla Regione Piemonte è tra i finanziatori del progetto.

La sfida, racconta l'amministratore delegato di Leonardo, «è quella di creare un ecosistema favorevole alla crescita industriale, all'innovazione e alla ricerca, che sia in grado di allargare e accelerare il trasferimento tecnologico nel distretto dell'aerospazio piemontese, migliorandone il posizionamento internazionale».



Una industry che conta 14mila addetti, con Leonardo - 4mila addetti tra Torino, Caselle e Cameri - che rappresenta il 25 per cento del valore aggiunto prodotto dall'industria hi-tec della regione, con acquisti fatti dai fornitori locali per 400 milioni l'anno. «Da Caselle uscirà il primo Eurofighter della flotta dei 28 ordinata dal Kuwait - ricorda Profumo - mentre a Cameri lavoriamo sul programma degli F35».



Sarà la Regione guidata da Alberto Cirio a sostenere economicamente buona parte del progetto, a partire dai 30 milioni già stanziati dalla precedente Giunta Chiamparino e dalle risorse messe a disposizione dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per i progetti dell' «area di crisi complessa» riconvertita in «area di sviluppo complesso». In totale 50 milioni che potrebbero arrivare da Roma e che la Regione raddoppierà grazie a risorse da reperire in Europa.

«A questo punto - sottolinea Cirio - bisogna accelerare la fase operativa e sollecitare l'Esecutivo che non ha ancora assegnato le risorse». Anche perché il progetto della Cittadella dell'aerospazio è in corsa per l'assegnazione di risorse pubbliche accanto al piano per il Manifacturing and Technology center da realizzare con gli industriali a Mirafiori.



Lo sviluppo dei velivoli senza pilota, dei sistemi di manutenzione predittiva attraverso l'utilizzo dei big data, le competenze sui motori ibridi, lo studio delle condizioni psico-fisiche dei piloti: sono alcune delle linee di ricerca applicata che guideranno il lavoro della futura Cittadella dell'aerospazio di Torino.