A Torino un successo digitale e mediatico per l’industria culturale

Sono stati un successo mediatico e digitale. Gli “Stati Generali della Cultura”, l'annuale appuntamento a cura del Sole 24 Ore, dedicato allo sviluppo dell'industria culturale italiana, hanno registrato oltre 11mila utenti connessi. L'evento, che si è tenuto presso il Museo del Risorgimento di Torino, per questa edizione 2022 ha visto la rinnovata collaborazione tra Il Gruppo 24 ORE e la Città di Torino con il convegno, realizzato da 24 ORE Eventi con il supporto di Fondazione Cultura Città di Torino.



Si è trattato di un'intensa giornata di lavori che ha coinvolto i principali player della cultura del Bel Paese, protagonisti insieme a Il Sole 24 Ore-DOMENICA, Radio 24, How to Spend it, 24 ORE Eventi e 24 ORE Cultura.



Un'iniziativa del Gruppo 24 ORE

Gli “Stati Generali della Cultura” sono un'iniziativa del Gruppo 24 ORE con la Città di Torino e realizzati da 24 ORE Eventi con Fondazione Cultura Città di Torino, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Radio 24, How to Spend It, 24 ORE Cultura e Museo Nazionale del Risorgimento di Torino. Main Sponsor Intesa San Paolo. Official Partner, Fondazione CRT, Regione Emilia-Romagna, Art Defender, Unione Industriali di Torino e Gruppo Unipol. Con il sostegno di Compagnia di San Paolo.