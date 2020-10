A Torino taglia il nastro il «nuovo» Lingotto Aprono al pubblico da oggi le superfici riqualificate del Padiglione V del Centro Commerciale Lingotto: 8mila metri quadrati con nuovi spazi di qualità per shopping e relax. Il progetto è firmato da Lombardini 22, mentre 8Gallery e Pradera sono titolari dell’investimento da 20 milioni di Maria Chiara Voci

In un periodo di restrizioni, chiusure e recessione economica, il taglio del nastro del nuovo Centro Commerciale di Lingotto a Torino assume una valenza simbolica che va ben oltre il consueto progetto di restyling e rilancio di un immobile storico. Anche (e non solo) perché l’intervento, annunciato un anno fa, si è sviluppato senza interruzioni (oltre quelle obbligate dalla pandemia) in piena emergenza coronavirus.

Da oggi la ex fabbrica delle auto Fiat si mostra con un nuovo aspetto.

Il progetto di ripensamento dello spazio è firmato da L22 Retail, brand del Gruppo Lombardini22, coadiuvato da Studio Rolla per lo sviluppo urbanistico ed edilizio mentre il cantiere è stato realizzato dall'impresa Costruzioni Generali Gilardi.

«Un luogo storico per la città che ha l’ambizione di diventare una nuova e importante centralità urbana più di quanto non sia accaduto nel passato – spiega Roberto Limetti, Managing Director di Pradera, titolare insieme a 8Gallery Immobiliare dell’investimento che vale oltre 20 milioni –. Occorreva ripensare allo spazio shopping e tempo libero proprio per dare spessore a un edificio che è già conosciuto in tutto il mondo non solo per la sua storia industriale, ma anche per il recupero firmato da Renzo Piano e per la presenza di elementi iconici come la pista auto e la sala riunioni a bolla sul tetto».

La riapertura delle superfici ristrutturate (ampliate di 8mila metri quadrati, il 35% della superficie totale) è, del resto, solo un primo tassello di un programma più ampio di restyling. Già ad aprile, con la bella stagione e con l’augurio di essere fuori dall’emergenza Covid, è prevista l’inaugurazione della nuova food court che si estenderà fino a comprendere anche gli spazi esterni al severo volume dell’ex fabbrica liberty, con l'idea di regalare alla città un nuovo luogo di incontro permeabile nel rapporto outdoor e indoor. Tutto con un affaccio diretto anche verso Eataly e il nuovo centro commerciale sostenibile di Green Pea, idea innovativa di Oscar Farinetti, pronto ad aprire le sue porte al pubblico. Fra i punti focali dell'intervento, spicca la valorizzazione conservativa di molti elementi originali dell’edificio.

Impianti e travi a vista, illuminazione, trattamento delle pavimentazioni: tutto contribuisce all’esaltazione dello spirito industriale del luogo. Nel “nuovo” Lingotto è stato ricreato un genuino pezzo di città, pulsante, vitale, poliedrico. Gli spazi commerciali sono stati ridistribuiti per creare un percorso unitario che, partendo dal rinnovato ingresso nord, collega tutti i cortili della galleria commerciale al primo piano, per poi scendere al piano terra negli spazi del Padiglione V, la parte sud dell'edificio Lingotto in precedenza adibita a fiera che oggi è diventata una nuova piazza coperta, ricca di negozi e spazi per momenti di incontro e condivisione. L’annessione del Padiglione V è stata possibile grazie a un collegamento di 40 metri realizzato sezionando 28 travi in acciaio lunghe 35 metri. Il grande e scenografico foro di 550 metri quadrati di collegamento tra il piano terra e il primo piano per un’altezza totale di 12 metri è stato l'intervento più significativo dell'ampia opera di ristrutturazione degli spazi.

Ora l'offerta aggiuntiva è declinata su due livelli ed è facilmente accessibile grazie ai due nuovi ingressi dedicati al piano strada e agli ascensori panoramici. Il progetto di restyling si è concretizzato poi con il potenziamento del sistema di accessi al centro commerciale reso più identitario e riconoscibile. «L’estensione della galleria commerciale ha consentito di arricchire anche la presenza di negozi e l'offerta merceologica con una ricaduta diretta che ha creato 200 nuovi posti di lavoro. Il tutto sarà accompagnato da un riposizionamento del marchio. «La chiave di lettura per tutto l'intervento è la qualità, dal punto di vista urbano e sociale – grazie alla rigenerazione di parte dell'edificio storico Lingotto – e dal punto di vista dell’interazione tra le persone e lo spazio», spiega Adolfo Suarez, director L22 Retail, spiega che l’intero progetto è concertato per una “razionalizzazione della logica commerciale dell'immobile, con gli obiettivi di riscaldare e potenziare tutte le aree del centro e di ottimizzare la passeggiata al suo interno, utilizzando la totalità degli spazi.