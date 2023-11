A Torino al via i lavori per la "Città dell'Aerospazio"

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A Torino decolla la Città dell’Aerospazio, grazie a un investimento di 42 milioni. Durante l’evento “Move to Reality” è stata posata la prima pietra del polo di ricerca tecnico-industriale nell’area, ceduta da Leonardo - Finmeccanica per il progetto, tra corso Marche e Corso Francia. Il progetto nasce dall’accordo e dalla collaborazione tra il Politecnico, l’Università di Torino, la Regione Piemonte, il Comune e la Camera di commercio e Leonardo e mira a collegare l’accademia alle piccole medie imprese e alle Startup.

Il punto d'incontro tra ricerca e imprese

Il primo nucleo della Città sarà completato entro il 2026 e ospiterà attività di formazione, spazi e infrastrutture per l’innovazione rivolti ad aziende e startup, in modo da creare, nuove figure professionali, ma anche per favorire le possibilità a disposizione delle imprese di altri settori di diversificare e aprirsi a nuove produzioni e mercati. Secondo le previsioni, il distretto creerà 4.100 occupati totali, di cui 1.100 nuovi nelle attività industriali, con circa 380 milioni di euro di investimenti in R&D nei prossimi anni.La Piattaforma ospiterà anche 12.000 metri quadri di laboratori per le attività di ricerca condotte dall’Ateneo e attività di ricerca collaborativa con aziende nel settore aerospaziale, divisi in quattro settori: tecnologie di propulsione ibrido-elettrica e generazione, propulsione ibrido-elettrica e space exploration.

L’investimento per la realizzazione del progetto, da anni atteso dall’industria piemontese e da Torino, è da 42 milioni di euro, di cui 15 dalla Regione, 25 dal Politecnico, 2,5 milioni dalla Camera di Commercio e dai fondi Pnrr. Il 50% degli investimenti è destinato a opere pubbliche e di interesse generale. Da qui al 2028, saranno realizzati dodici interventi, oltre a quelli per la realizzazione del nucleo centrale. La Piattaforma ospiterà anche la Casa delle Imprese: un’infrastruttura multifunzionale di oltre 16.000 mq per ospitare l’insediamento di incubatori e acceleratori, pmi e start-up ad alto contenuto tecnologico.

Un momento storico per la Regione

«Oggi è un momento storico: finalmente la Città dell’Aerospazio è un progetto vero e concreto e dimostra la centralità del Piemonte e di Torino per lo sviluppo dell’Italia nel settore dell’aerospazio – ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio – Grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti qui nasce un Polo tecnologico dove si legano in maniera inscindibile le politiche di questo settore al nostro territorio e si favorisce un ecosistema che rappresenta uno straordinario volano per la competitività internazionale».

«L'avvio ufficiale dei lavori per la Città dell'aerospazio, questa mattina, segna un momento importantissimo per Torino – aggiunge il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - dando il via al percorso verso la realizzazione di un luogo che guarda al futuro, un intervento strategico che avrà grandi ricadute positive anche nei prossimi anni. Oltre a ribadire una delle grandi vocazioni del nostro territorio, la Città dell'aerospazio è un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato: sarà un luogo di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, un polo nazionale e, soprattutto, internazionale».