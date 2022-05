A Torino vince Yates Carapaz è rosa. Ma Nibali e Pozzovivo fanno spettacolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tanta l’abbiamo desiderata che alla fine è arrivata. Volevamo una grande tappa al Giro d'Italia e l'abbiamo avuta. Come Dio comanda. Con fughe, scatti e contro scatti, qualche delusione e qualche bella sorpresa. Una tappa di montagna con doppia ascesa al Colle di Superga e al Colle della Maddalena.



Abbiamo perfino una nuova maglia rosa - Richard Carapaz - che è uno dei pezzi da novanta di questa edizione. Il Favorito, per dirla tutta. Però c'è un però: Carapaz è sì la nuova maglia rosa, ma dire che sia proprio il nuovo leader del Giro, sarebbe una forzatura.

Loading...

L'equadoregno, pur supportato dal Dream Team Ineos, non ha stravinto, anzi. Quando è partito a una trentina di chilometri dal traguardo, con un coraggio degno di miglior causa, sembrava che fosse sul punto di realizzare la grande impresa, la stoccata che fa capire a tutti chi è che qui comanda.

Invece, proprio sulla Maddalena, Carapaz è stato raggiunto da Nibali e Hindley e poi nella discesa anche da Simon Yates, il britannico che era saltato sul blokhaus, per male al ginocchio piuttosto ondivago, questa volta s'inventa lui il colpo della vita scattando ai meno cinque e andando poi a vincere la tappa davanti a Hindlay, Carapaz e il nostro Nibali che si porta a casa un quarto posto di tutto rispetto.

Diciamolo: per uno come Vincenzo che ha annunciato di ritirarsi, arrivare col gruppo dei migliori è segno di ottima salute e soprattutto di grande serietà. Molto incoraggiante in prospettiva dell'ultima settimana dove quasi tutti in giorni si andrà in alta montagna. E non certo in gita.