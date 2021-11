A Trani, un concept store unisce tradizione e nuovi oggetti del desiderio

Dentro Nugnes 1920 c'è anche un angolo dedicato alle fragranze Creed, con il classico unisex Creed Millésime Impérial, dalle note di limone, bergamotto, foglie di mandarino e iris. E, da scoprire, Clive Christian n.1 Original Collection, un antico marchio a cui è stato concesso di utilizzare il simbolo reale della regina Vittoria.

Il profumo Millésime Impérial, CREED (235 €).

Ma come sempre nei concept store più eleganti, anche l'ambiente fa parte della piacevolezza dello shopping. Abbiamo chiesto agli architetti, Gianluca Cataldi e Filippo Dini, qualche segreto della recente ristrutturazione. «Per gli arredi del piano terra abbiamo selezionato alcuni pezzi vintage, classici del design italiano firmati da Osvaldo Borsani e Gianfranco Frattini. Per il piano nobile è stato utilizzato il rame specchio come materiale principale, accostato ai ripiani bianchi che ricordano la rafia intrecciata, in questo caso laccata, per conferire maggiore preziosità e far risaltare abiti e oggetti».

Uscendo dalla boutique, un consiglio per godersi al meglio la città? Magari un ristorante? Beppe Nugnes sorride. «A Trani ne abbiamo otto di grande livello, di cui tre stellati. Farei fatica a dire dove andare! Motivo in più per rimanere qualche giorno, nell'abbraccio del mare».