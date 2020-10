A Trento la raccolta differenzia è anche sinonimo di moda di frontiera Un negozio di ricerca dove trovare capi con influenze del Nord Est, dal minimal tirolese ai caban veneziani. Ma anche una selezione di pezzi dell'estremo Oriente di Lisa Corva

Dentro un bel palazzo di fine Trecento – il primo municipio di Trento – in pieno centro, ma appartato e quasi nascosto, si scopre, scendendo pochi gradini, un grande negozio di moda, piacevolezza e ricerca. L'ha aperto Luigi Andreis nel 1999 (proprio a ottobre, quindi piccolo anniversario), con un nome particolare: Raccolta Differenziata (Instagram: @raccolta_differenziata).

Lo spiega così: «Raccolta Differenziata è un cammino, una crescita personale e non solo lavorativa, un percorso di conoscenza del bello. Quindi una raccolta di prodotti ed esperienze umane e professionali».

Come scegliere le collezioni? «Ho sempre pensato che la moda, in realtà, la faccia il cliente che compra da me. Le giacche, gli abiti, tutti i capi sono aggiornati, contemporanei, certo, ma devono anche saper interpretare il passato, in particolare la moda dagli anni Venti ai Sessanta. Il tessuto è importante. Non seguo necessariamente le tendenze, ma raccolgo – da qui il nome, raccolta differenziata – quello che fa bene a me e ai miei clienti». Un lavoro attento, da 20 anni. «I risultati non sarebbero stati raggiunti senza mia sorella Maria Teresa, che lavora con me da sempre».

I brand su cui Andreis punta per l'inverno hanno il fascino della prossimità. «Mi piace fare ricerca di marchi che nascono vicino a me, nel Nord Est. Ad esempio Barena, per le giacche e i caban». Una curiosità: Barena (giacche da 450 euro, caban da 700), firmata dai designer Francesca Zara e Massimo Pigozzo, è veneziana anche nel nome. Le barene sono, infatti, i terreni di forma tabulare tipici della laguna, periodicamente sommersi dalle maree.

«1ST PAT-RN (giacche da 500 euro, gilet da 300, pantaloni da 300), invece, è un marchio che nasce a Treviso. Trovo comodissime le loro giacche per uomo e donna, da viaggio, eleganti, ma perfette per il quotidiano. E con molte tasche». Il nome 1ST PAT-RN sta per “first pattern”, l'etichetta che i creatori, Cristiano Berto e Silvia Piccin, hanno trovato in una vecchia camicia militare.