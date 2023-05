A Trento torna il “FuoriFestival” tra incontri per i giovani, cantanti e attori

Fitta anche la programmazione serale del FuoriFestival che animerà piazze e teatri con una selezione adatta a tutti i pubblici e dove la musica e lo spettacolo dal vivo saranno i protagonisti grazie ai super ospiti presenti a Trento.

La prima a calcare il palco dell'Auditorium Santa Chiara sarà la cantautrice romana Noemi, che si racconterà in un'intervista con Marta Cagnola di Radio 24 per poi regalare al pubblico una emozionante esibizione unplugged di alcuni dei suoi brani. Per chi preferisce le risate, la stessa sera al Teatro sociale lo show dell'attore veneto Andrea Pennacchi in “L'economia secondo Pojana” per una lezione tra il serio e il faceto. Due i live show di Radio 24 in programma giovedì sera: alla Filarmonica si terrà “La geopolitica va in scena! AAA Nuovo Mondo Cercasi” del giornalista esperto di conflitti internazionali Giampaolo Musumeci che, insieme al Vicepresidente Ispi Paolo Magri, proverà a capire che futuro e che equilibri globali ci attendono dopo tre anni di sconvolgenti eventi globali, dalla pandemia al ritiro dall’Afghanistan, dall’invasione in Ucraina alla nuova Guerra Fredda con la Cina. All'Itas Forum saranno invece di scena i Ciappter Ileven, il gruppo musical teatrale del Sole 24 Ore che ha inventato il pop economico tributario, con “l'Antologia del Serpente Corallo”, tratta dall'omonima trasmissione diventata podcast.

Venerdì sarà la volta del rapper Guè che al Teatro Sociale racconterà il suo ultimo album, Madreperla, una dichiarazione d'amore all’hip hop ricco di collaborazioni. Per gli appassionati della musica classica sul palco della Filarmonica si terrà il concerto della giovane e talentuosa pianista Gile Bae, Bòsendorfer Artist. Grande attesa poi per la versione inedita della Zanzara di Radio 24 che per l'occasione diventa un trio: Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Pierluigi Pardo promettono scintille sul palco dell'Auditorium Santa Chiara con “Un Pardo nella Zanzara”.

Sabato sera all'Auditorium Santa Chiara un incontro imperdibile con Enrico Brignano. “Il valore della risata” sarà un viaggio nella comicità dell'artista, per riflettere sull'importanza e la responsabilità del comico in un periodo difficile come quello che abbiamo passato e stiamo ancora passando. Al Teatro Sociale un emozionante concerto del pianista Ramin Bahrani profondo conoscitore e interprete di Bach. Mentre per il pubblico più giovane sale sul palco di Piazza Cesare Battisti Ariete, giovane cantautrice che, oltre alla sua musica porterà anche lo sguardo dei giovani sul mondo di oggi e sul futuro. A seguire, sempre in piazza, musica dalla console con la dj e influencer Giulia Centofante.

Ad animare le giornate del Festival anche di giorno ci penserà Radio 24 dal palco di Piazza Cesare Battisti che ospiterà, oltre alle dirette dei programmi, alcuni live show: venerdì pomeriggio “Off Topic” di Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Andrea Roccabella, mentre sabato mattina sarà la volta di Alessandro Milan e Leonardo Manera in “Sintonizziamoci”. Tra informazione e comicità, divertimento e riflessioni, l'attore comico e il conduttore useranno l'attualità come punto di partenza per ridere e interrogarsi sulle contraddizioni del nostro tempo.