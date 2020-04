A Treviso la banca dei lieviti studiati e allevati su misura Bioenologie 2.0 e Polo Lab si confrontano con colossi internazionali di Barbara Ganz

Le fasi di trattamento e lavorazione dei lieviti negli impianti di Oderzo

3' di lettura

Una “ceppoteca” dove - a meno 80 gradi - vengono conservati i ceppi dei lieviti mappati geneticamente uno per uno. «Li isoliamo dalle piante, dai fiori, ne studiamo ogni caratteristica per capire dove potranno dare il meglio: chi nel vino, chi nella birra, chi nel pane».

A Oderzo, provincia di Treviso, Bioenologia 2.0, azienda specializzata nella produzione di lieviti freschi in crema ad uso enologico, birrario ed alimentare, ha continua a lavorare senza soste anche in fase di emergenza sanitaria: «Qui siamo molto oltre gli standard di sicurezza richiesti dall'epidemia, i nostri addetti manipolano i lieviti in camere fornite di aria microfiltrata, tecnici e biotecnologi sono abituati a operare nella massima igiene: non possiamo permetterci che un qualunque batterio rovini il prodotto» spiega Maurizio Polo, amministratore unico che nel 1980 ha dato vita a questa realtà e a Polo Lab, considerato tra le più innovative realtà scientifiche nel settore enologico. Due aziende complementari: il Lab, iscritto al Miur come istituto di ricerca privato, fa ricerca e consulenze in ambito enologico e alimentare, mentre Bioenologia applica i frutti di questi studi nella direzione tecnica di una settantina di ditte vinicole in Italia e all'estero.

Oggi Polo Lab è considerato tra le più innovative realtà scientifiche impegnate nella consulenza, nella ricerca e nell’analisi in campo enologico: qui sono stati messi a punto, fra l’altro, l’innovativo metodo per vinificare senza l’aggiunta di anidride solforosa e la tecnica per ottenere vini stabili alle precipitazioni tartariche. È anche stato il primo laboratorio in Europa a mettere a punto ed accreditare il metodo per determinare la vasta gamma di metaboliti che causano l’odore di tappo, il cosiddetto “difetto di tappo/muffa”.

Biotecnologie alimentari negli impianti di Oderzo

Oltre alla gamma di prodotti di serie, Bioenologia 2.0 sviluppa lieviti in crema autoctoni o aziendali specifici di una determinata realtà vitivinicola: una soluzione che punta a valorizzare la qualità e la tipicità dei vini di ogni azienda e a salvaguardare la biodiversità, perché ogni lievito diviene patrimonio microbiologico ed esclusivo della cantina, in difesa delle sue caratteristiche peculiari. Ogni anno vengono eseguite più di 18mila analisi, che garantiscono la qualità del vino di quasi 60 milioni di bottiglie, e 30 milioni le bottiglie tappate con sugheri controllati con le metodiche dell'azienda trevigiana. Notevole l’investimento in innovazione: nel 2015 è triplicata la capacità produttiva degli stabilimenti. In un sito da 8mila metri quadri un pool di enologi, microbiologi, chimici e tecnologi alimentari utilizza impianti e biotecnologie all’avanguardia.

Polo è un entusiasta del mestiere: «Dovremmo guardare con rispetto e ammirazione ai lieviti: oggi molti studi sulle malattie degenerative, come l’Alzheimer, o su nuove possibilità terapeutiche si fanno proprio eseguendo test di laboratorio su queste cellule che hanno un funzionamento simile a quelle del corpo umano. All’università di Bari abbiamo affidato uno studio su lieviti per la panificazione che hanno capacità eccezionali, come quella di degradare il colesterolo o di far accumulare il glutatione, l’antiossidante per eccellenza». C’è perfino una linea di ricerca sull’uso cosmetico dei lieviti, ad esempio come maschere per il viso.