A Trieste tirocinio sul paziente umanoide

«A quel punto gli studenti devono capire perché il paziente suda, ipotizzare un’ipoglicemia e fargli un prelievo di sangue per verificarlo. Possiamo anche mettere sotto stress l’équipe al lavoro, ad esempio mandando il paziente in arresto cardiaco, in fibrillazione ventricolare o anche in dolore acuto». Al termine di ogni simulazione i professori indicano gli errori commessi e le strategie di intervento corrette.

Secondo de Manzini gli studenti stanno già traendo grandi benefici dall’uso del simulatore umanoide, che permette di sperimentare le dinamiche di lavoro in team, gestire emergenze e affinare le competenze diagnostiche ancora prima di entrare davvero in contatto con pazienti reali.

Un’opportunità di formazione preziosa, che non a caso ha spinto l’ateneo triestino a impiegare una parte consistente dei fondi acquisiti dal Dipartimento di scienze mediche col bando 2018/2022 - Dipartimenti di eccellenza Mur proprio per acquistare HAL s5301 e aggiornare la strumentazione del Centro di simulazione CSMAA, come spiega il rettore, Roberto Di Lenarda. Per il quale si è trattato anche di «una scelta sinergica alla prossima creazione del nuovo Campus che raccoglierà tutti i corsi pre e post laurea di area medica e sanitaria, oltre ai laboratori di ricerca».

Un progetto, quest’ultimo, supportato dalla Regione FVG, che secondo il rettore contribuirà a fare dell’Università di Trieste un centro di richiamo per studenti da tutta Italia e dall’estero.

