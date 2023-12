A Tröpolach per sciare e non solo

Valicando il Passo di Pramollo, punto di confine posto a 1.530 metri di quota, si scende per una decina di km fino a Tröpolach, una piccola frazione di 400 abitanti residenti del comune di Hermagor-Pressegger See. Situato nell’ampia Valle del Gail, il borgo era originariamente un villaggio di minatori e di agricoltori. Oggi vive di turismo, offre alcune attrazioni di carattere storico, come la chiesa parrocchiale del XIII secolo e i vicini castelli di Möderndorf, Lerchenhof (a Untermöschach) e Khünegg (a Egg) e costituisce un punto di partenza ideale per fare attività outdoor tutto l’anno: dalle escursioni a piedi o sulle due ruote fra boschi e alpeggi fra i 600 e i 2000 metri e lungo l’alveo del fiume Gail (la rete di sentieri della Carinzia si sviluppa per circa mille chilometri mentre sono 950 i km di piste ciclabili) agli sport invernali nel vicino comprensorio sciistico di Nassfeld-Pressegger See (gli impianti aprono il 7 dicembre e si sale in quota direttamente dal Paese con la cabinovia Millenium Express), che offre 110 km di tracciati di discesa di varia difficoltà distribuiti ad anfiteatro fra il Passo e il pendio della cima Zweikofel, totalmente sul versante austriaco. Per gli amanti del buon bere e del buon mangiare secondo la tradizione locale, una tappa obbligata è al Bier Hotel “Loncium”, a Mauthen, a una ventina di minuti di auto da Tröpolach, dove in un edificio del 1700 è stato ricavato, nel 2000, un birrificio artigianale che produce circa 300mila litri l’anno (fra bottiglie, lattine e fusti) di una trentina di etichette, alcune di queste bio. Gli spazi aperti al pubblico, pub e ristorante per la cena, sono caldi e accoglienti e la locanda annessa alla struttura dispone di circa 50 posti letto.

