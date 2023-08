A Trujillo per il Festival Internazionale della Primavera

Da oltre 70 anni, la città di Trujillo, nella Regione de La Libertad, è il palcoscenico di un’esplosione di colori e tradizioni che annuncia l’arrivo della stagione primaverile. Il Festival Internazionale di Primavera, che di solito si tiene alla fine di settembre e talvolta si estende fino agli inizi di ottobre, offre un’esperienza straordinaria ricca di carri allegorici, spettacoli, sfilate e prelibatezze culinarie. I carri sono ornati con decorazioni variopinte e sono accompagnati da majorette che affascinano con i loro eleganti movimenti artistici. L’evento culmina con l’incoronazione tradizionale della Regina di Primavera. Un altro momento imperdibile è il concorso di cavalli de paso, razza tipica del Perù, in cui il rinomato chalán di Trujillo, con il suo caratteristico cappello di paglia e poncho marrone in fibra di vigogna, dimostra la sua abilità in sella al destriero. Infine, i più importanti stilisti del Paese presentano le ultime tendenze della stagione, promuovono il lavoro dell’intera filiera tessile - sempre più rivolta alla sostenibilità e al rispetto delle risorse naturali - nell'affascinante cornice del sito archeologico Huaca de la Luna.

