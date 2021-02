A tutto colore con le friuliane Le Orsine Tra i progetti di Orsola Amati lo sbarco in Usa. Intanto il prodotto si può vedere ai piedi di Kelly Rutherford, l’attrice di Gossip Girl di Paola Dezza

Marketing e progettazione sono alla base del successo del brand Le Orsine, ideato dalla giovanissima Orsola Amati (nella foto sotto), neolaureata e designer che a breve porterà il suo prodotto anche oltre Oceano. Orsola ha creato, infatti, una ampia collezione di friulane coloratissime e allegre, con dettagli a contrasto, che hanno conquistato ragazze e signore di ogni età. Friulane che possono essere indossate in ogni momento della giornata e in tutte le stagioni.

«Grazie ai miei contatti americani legati al periodo di studio che ho trascorso a Boston per il liceo e a Philadelphia per l’università - racconta Orsola - ho iniziato a lavorare a un progetto di distribuzione in larga scala dei miei prodotti nella East Coast che dovrebbe finalizzarsi per l’estate» racconta Orsola.

Orsola Amati

La storia

La filosofia del brand è rendere portabile in ogni momento quella che è stata considerata per lungo tempo una pantofola. Ma anche di colorare la vita delle persone, oggi più che mai per contrastare gli effetti negativi della pandemia.

«La regola dei miei prodotti è che siano colorati, vivaci e trasmettano allegria - dice Orsola -. Penso che mi rappresentino molto e che rappresentino anche la tipica ragazza milanese, intraprendente che segue la moda ma con un gusto tutto suo, attenta al made in Italy e all’eco-sostenibilità. Fin da ragazzina, ho sempre avuto una passione per queste scarpe così comode, divertenti ed elegantissime. Mi hanno accompagnata in mille avventure. Il primo paio di friulane me le aveva comprate mia nonna a Venezia quando ero ancora in passeggino. Ne ho possedute tantissime, di tutte le fogge e di mille colori. Così ho pensato che bisognava correggere i piccoli difetti che, in tanti anni d’uso ho notato, personalizzando le friulane con i colori per me più chic e introvabili e rendendole più resistenti».



Ci sono voluti mesi di test per arrivare al prodotto giusto complice l’artigiano adatto a produrle. «Le friulane sono realizzate 100% in Friuli da abili mani Italiane e sono composte da velluto, stracci riciclati e copertoni di biciclette - continua -. Durante il periodo natalizio, ho deciso di abbinarle a calze a righe in cotone caldo per valorizzare le friulane anche fuori stagione».