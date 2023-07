A Uluru in mongolfiera, monopattino o a piedi è pura magia

Sulla Red Centre Way adesso si può planare anche dall'alto, dentro il cestino della mongolfiera di Outback Ballooning che si gonfia prima dell'alba alla Owen Springs Reserve in un nugolo di pappagalli. Da lassù si vedranno, da una prospettiva quasi immaginifica Uluru, il monolite al centro dell'Australia sacro anch'esso agli aborigeni che hanno finalmente ottenuto il divieto di calpestio dopo una lunga battaglia con le autorità di Canberra - adesso si organizzano giri attorno ad Ayers Rock (il suo nome inglese) persino sui monopattini elettrici -, le montagne bizzarre e sinuose delle West MacDonnell Ranges geologicamente strabilianti nella loro stratificazione e poi Kata Tjuta che vuol dire molte teste: qui è bello andare a piedi, lungo il percorso denominato Valley of the Winds Trail, che si estende per 7,4 km, perché si sale sopra rocce che si ergono possenti nella pancia di una vallata ricoperta da erba dal colore verde smagliante.

2/5 4/5 Menu